الجيش اللبناني ..استشهاد عسكري إثر استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق النبطية كفرتبنيت

أفاد الجيش اللبناني باستشهاد عسكري إثر استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطية كفرتبنيت.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، استشهاد اثنين من المسعفين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد، ليرتفع بذلك عدد قتلى العاملين في مجال الطوارئ والقطاع الصحي إلى 130 على الأقل منذ بدء الحرب الإسرائيلية في مارس الماضي.

وجاء في بيان للوزارة أن "العدو الإسرائيلي استهدف مباشرة سيارة إسعاف تابعة لجمعية رسالة الكشفية"، المرتبطة بحركة أمل، حليفة حزب الله، مضيفاً أن "هذا أسفر عن استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثالث بجروح بالغة".



ونشرت الوزارة صوراً لسيارة إسعاف متضررة بشدة، تتناثر منها كمامات طبية على الطريق.

فيما قال حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدة البياضة جنوبي لبنان، فيما شن الاحتلال غارة إسرائيلية على بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

كما قصف حزب الله بقذائف المدفعية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند جل الحمّار في العديسة جنوبي لبنان، فيما أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات إنذار في مسغاف عام بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر إطلاق صواريخ.

وذكر الجيش اللبناني: العمليات العدائية الرامية إلى تهجير السكان تظهر الأهداف الحقيقية لتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية.