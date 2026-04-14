ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

​تخيل معي أن هذا العالم المترامي الأطراف، بملياراته الثمانية وصراعاته وضجيجه، قد تم اختزاله فجأة ليصبح قرية صغيرة لا يسكنها إلا مائة شخص فقط. هذا الاختزال ليس مجرد ترف رياضي، بل هو "مفتاح" ذهبي يمنحنا القدرة على رؤية ما لا نراه في الزحام؛ إنه يضعنا أمام مرآة كاشفة تعيد تعريف مفهوم "الامتياز" و"الحرمان". حين نطبق هذه المسطرة، يكتشف الإنسان -الذي يشكو ضيق حاله- أنه ربما يكون من بين "النخبة العالمية" التي تملك ما يفتقده الملايين، لكنه لا يدرك ذلك لأنه غارق في مقارناته المحدودة. إننا نكتب اليوم لنفك شفرة هذه الأرقام، ونحولها من إحصاء جاف إلى منهج حياة يقوم على الشكر والوعي والصحة والرضا.



​عالمٌ في قبضة "النسبة"



​إن مشهد العالم حين يضيق ليصبح مائة شخص، يكشف لنا عن اختلالاتٍ بنيوية تفرض علينا وقفةً مع الذات؛ فأن تكون من بين السبعة الذين نالوا تعليماً جامعياً، أو من بين الثلاثين الذين يتصلون بهذا الفضاء السيبراني، فهذا لا يعني "تميزاً" بقدر ما يعني "استخلافاً". إنها مسؤولية "الصفوة العالمية" التي استأمنها الله على أدوات الوعي في عالمٍ يغرق نصفه تقريباً في فقرٍ مدقع، ويعاني خُمسه من سوء التغذية.



​وهنا يبرز الاستدلال الديني كبوصلةٍ موجهة؛ فالله الذي جعل الأرزاق متباينة، جعل في "الفضل" حقاً للسائل والمحروم. إن هذه القلة المتميزة تقف اليوم أمام اختبارٍ أخلاقيٍ عظيم: هل تتحول النعمة إلى جدارٍ عازل، أم إلى جسرٍ تعبر من خلاله يد العون إلى المقهورين في أزقة النسيان؟



​فلسفة البقاء.. ما بعد الستين

​إن الإحصاء الذي يشير إلى أن ثمانية أشخاص فقط من المائة يتجاوزون سن الخامسة والستين، يضعنا أمام حقيقة "البركة" في العمر. فإذا كنت ممن أمهلهم القدر ليتخطوا هذا الحاجز، فأنت لم تنل عمراً إضافياً فحسب، بل نلت فرصةً لرد الجميل للوجود.

​إن العناية بالصحة في هذا السن -كما ورد في الأثر من طلب العافية- هي جزءٌ من حفظ الأمانة. فالفحوصات الدورية والاعتدال في المأكل والمشرب ليست ترفاً، بل هي امتثال لقوله صلى الله عليه وسلم: «احرص على ما ينفعك». إن تقنين الملح والسكر، والعودة إلى الطبيعة في الغذاء، ليست مجرد نصائح طبية، بل هي "ثقافة استبقاء" لجسدٍ سُخّر لخدمة الروح والرسالة.



​ثلاثية السلام النفسي

​يستوقفنا في هذا الطرح ملامح "الطب النفسي الإيماني"؛ فالدعوة إلى نسيان العمر والماضي والشكوى، هي في جوهرها دعوة لـ "الرضا بمواقع القدر". إن حبس النفس في زنزانة الماضي يورث العجز، والشكوى لغير الله مَذلة. أما البديل فهو "المثلث الذهبي": عائلةٌ دافئة، فكرٌ إيجابي، وبيتٌ عامرٌ بالذكر والترحاب.



​إن الابتسامة التي لا تكلف شيئاً، والنشاط البدني الذي يحرك ركود البدن، والرضا الذي يسكن الروح، هي الأدوات الحقيقية التي يحتاجها الإنسان ليعبر ما تبقى من رحلته بسلام.



​نداء اليقين

​ختاماً، إن هذا المشهد الرقمي يهمس في أذن كل ذي لب: لا تنتظر العطش لتشرب، ولا المرض لتفحص، ولا المعجزة لتؤمن. المعجزة قائمةٌ فيك، وفي هذا الوجود الذي سُخّر لك. كن إيجابياً، حافظ على الأمل، واجعل من "نعمك" بذوراً تُنبت خيراً في حيوات الآخرين. فنحن هنا لسنا لنحيا لأنفسنا فقط، بل لنكون "منارةً" في هذا العالم المكتظ بالباحثين عن مأوى، وعن لقمة، وعن بصيص نور.