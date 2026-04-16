قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا.. سعر الدولار الآن في البنوك بعد تراجعه ‭2.79‬ جنيه

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 16 أبريل 2026 حالة من التراجع الطفيف أمام الجنيه خلال التعاملات اليوم ، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف داخل البنوك.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار التذبذب المحدود في أسعار العملات الأجنبية، بالتزامن مع تغيرات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا في عدد من البنوك بنهاية التعاملات، بينما حافظت معظم البنوك على مستويات متقاربة، في مشهد يعكس حالة من الاستقرار النسبي رغم الفروقات المحدودة بين بنك وآخر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية:

  • 51.76 جنيه للشراء
  • 51.86 جنيه للبيع

ويعد هذا السعر مرجعًا رئيسيًا لحركة الدولار داخل البنوك، حيث تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعار التداول اليومية، حيث هبط من أعلى سعر سجله الايام الماضية وهو 54.65  بنحو ‭2.79‬ جنيه.

سعر الدولار

أسعار الدولار في البنوك الكبرى

جاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري:

  • 51.77 جنيه للشراء
  • 51.87 جنيه للبيع

بنك مصر:

  • 51.77 جنيه للشراء
  • 51.87 جنيه للبيع

بنك القاهرة:

  • 51.77 جنيه للشراء
  • 51.87 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان:

  • 51.80 جنيه للشراء
  • 51.90 جنيه للبيع

وتعكس هذه الأسعار تقاربًا واضحًا في مستويات التسعير بين البنوك الحكومية والخاصة، مع اختلافات طفيفة لا تتجاوز عدة قروش.

أقل سعر للدولار في البنوك

سجلت بعض البنوك أقل مستويات لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ السعر في:

بنك الإمارات دبي الوطني:

  • 51.67 جنيه للشراء
  • 51.77 جنيه للبيع

بنك أبوظبي الإسلامي:

  • 51.70 جنيه للشراء
  • 51.80 جنيه للبيع

ويشير هذا التراجع إلى وجود تفاوت محدود في أسعار الصرف بين البنوك، ما يمنح العملاء فرصة للمقارنة واختيار السعر الأفضل.

سعر الدولار رسميًا الآن

أعلى سعر للدولار في البنوك

على الجانب الآخر، سجلت بعض البنوك أعلى أسعار للدولار خلال التعاملات المسائية، وجاءت كالتالي:

بنك الشركة المصرفية SAIB:

  • 51.79 جنيه للشراء
  • 51.89 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان:

  • 51.80 جنيه للشراء
  • 51.90 جنيه للبيع

ويظهر هذا الفارق المحدود استقرارًا نسبيًا في السوق، مع استمرار المنافسة بين البنوك على جذب العملاء.

استقرار نسبي وتحركات محدودة

رغم التراجع الطفيف الذي سجله الدولار أمام الجنيه، فإن السوق لا تزال تشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف، خاصة مع استمرار البنوك في الحفاظ على نطاق سعري متقارب.

وتعكس التحركات الحالية توازنًا بين المعروض من الدولار والطلب عليه داخل البنوك، وهو ما يساعد في الحد من التقلبات الحادة التي قد تؤثر على السوق.

كما أن التغيرات اليومية الطفيفة في أسعار الدولار أصبحت محل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، سواء لأغراض الاستيراد أو الادخار أو متابعة أسعار السلع المرتبطة بسعر الصرف.

سعر الدولار في مصر

الاحتياطي النقدي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر

في سياق داعم لهذا التراجع، أعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في فبراير، بزيادة قدرها 85 مليون دولار.

ويُعد هذا المستوى هو الأعلى في تاريخ مصر، ما يعزز من قوة الجنيه المصري ويمنح السوق قدرًا أكبر من الاستقرار.

قفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج

كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2026/2025، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار.

وعلى المستوى الشهري، سجلت التحويلات في يناير 2026 نحو 3.5 مليار دولار، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 21%.

وتُعد هذه التحويلات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي التي تدعم استقرار العملة المحلية.

ماذا يعني هذا التراجع للمواطنين؟

انخفاض سعر الدولار قد ينعكس إيجابيًا على:

  • أسعار السلع المستوردة
  • تكلفة الإنتاج في بعض القطاعات
  • معدلات التضخم

لكن تأثيره الفعلي يعتمد على استمرار هذا التراجع لفترة أطول واستقراره عند مستويات منخفضة.

سعر الدولار في مصر

هل يستمر الهبوط؟

يبقى السؤال الأهم: هل يستمر الدولار في التراجع؟

الإجابة ترتبط بعدة عوامل، أبرزها:

  • استقرار الأوضاع السياسية العالمية
  • استمرار تدفقات النقد الأجنبي
  • سياسات البنك المركزي

وفي حال استمرار هذه المؤشرات الإيجابية، قد يشهد السوق مزيدًا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

يعكس تراجع الدولار أمام الجنيه تحولًا مهمًا في سوق الصرف، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وهدوء التوترات العالمية.

سعر الدولار الدولار في البنك المركزي سعر الدولار اليوم الخميس 16 أبريل 2026 أقل سعر للدولار في البنوك سعر الدولار في البنك أسعار الدولار في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

علي الحجار وابنته بثينة

ارتفاع أسعار الذهب

أسعار الدواجن

الغسل

الذهب

السعودية

سهير زكي

ترشيحاتنا

وزيرة الاسكان

مسابقة الضرائب

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

بالصور

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

وائل الغول

ياسر إبراهيم عبيدو

أحمد عاطف آدم

علي صالح

المزيد