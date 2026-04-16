نزل 80 قرشا جديدة .. سعر الدولار يسقط في البنوك إلى 51.7 جنيه

تراجع سعر الدولار في مواجهة الجنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي تعاملات مساء اليوم الخميس 16-4-2026 داخل البنوك المصرية.

الدولار يتراجع

وفقد سعر الدولار نحو 80 قرشًا من قيمته أمام الجنيه ليستمر تهاويه منذ قرابة الأسبوع الماضي بعد أن لامس الـ55 جنيهًا في بعض البنوك .

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار 51.79 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.79 جنيهًأ للشراء و 51.89 جنيهًا للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 51.52 جنيهًا للشراء و 51.75 جنيهاً للبيع في بنك أبوظبي الأول

وصل ثاني أقل سعر دولار 51.67 جنيهًا للشراء و 51.77 جنيهًا للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه 51.72 جنيهًا للشراء و 51.82 جنيهًأ للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و التجاري الدولي CIB.

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك 51.75 جنيهًا للشراء و51.85 جنيهًا للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، البركة، فيصل الاسلامي، بيت التمويل الكويتي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.76 جنيهًا للشراء و 51.86 جنيهًا للبيع في بنوك "كريدي أجريكول،العربي الإفريقي الدولي".

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 51.77 جنيهًا للشراءو 51.87 جنيهًا للبيع في بنوك " نكست، الأهلي الكويتي، العقراي المصري العربي، الإسكندرية، المصرف المتحد،HSBC،ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي،الأهلي المصري، مصر"

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار 51.91 جنيهًا للشراء و 52,01 جنيهًأ للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 51.8 جنيهًا للشراء و 51.9 جنيهًا للبيع في بنك التعمير والاسكان.