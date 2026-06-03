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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

احمد سعد
احمد سعد
تقى الجيزاوي

أطلق النجم أحمد سعد قبل قليل الدفعة الثالثة والأخيرة من أغنيات "الألبوم الفرفوش" الذي أطلق أغنياته على مدار اليوم حيث أطلق قبل قليل أغنيتي "أوبا" و"ورد" عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ورد من كلمات حسين خالد ومن ألحان قصي وتوزيع أحمد خالد يحيى وأبو عبير وميكس وماستر هاني محروس، كما تعاون أحمد سعد في أغنية "أوبا" مع شريف مكاوي الذي كتب الكلمات ولحن ووزيع الأغنية والميكس والماستر لهاني محروس.

*كلمات أغنية أوبا*


يا واخد كل حاجة.. خليت للباقيين إيه؟!
ده من كتر الشياكة.. كله منفسن عليه
يا سايبنا تحت خالص.. وإنت طالع لفوق
في مكان ملوش منافس.. ومسيطر فيه بهدوء
دي الناس أول ما شافوا عيون حبيبي.. قالوا إيه؟!
قالوا أوبااا.. قالوا أوباا.. جمال حبيبي أصله زيادة حبة
قالوا أوبااا.. قالوا أوبااا.. قبول حبيبي مش موجود في حتة
طب إنتوا لما شفتوا عيون حبيبي قلتوا إيه؟
قلنا أوباا.. قلنا أوباا.. جمال حبيبك أصله من أوروبا
قالوا أوبااا.. قالوا أوبااا.. قبول حبيبي مش موجود في حتة
متكامل من زمان.. ومعلم ع الجمال
وعليك يا حبيبي طلة.. بتكهرب المكان
يا سايبنا تحت خالص.. وإنت طالع لفوق
في مكان ملوش منافس.. ومسيطر فيه بهدوء
دي الناس أول ما شافوا عيون حبيبي.. قالوا إيه؟!
قالوا أوبااا.. قالوا أوباا.. جمال حبيبي أصله زيادة حبة
قالوا أوبااا.. قالوا أوبااا.. قبول حبيبي مش موجود في حتة
يا جماعة لما شفتوا عيون حبيبي قلتوا إيه؟
قلنا أوباا.. قلنا أوباا.. جمال حبيبي خلى الكل هوبا
قالوا أوبااا.. قالوا أوبااا.. قبول حبيبي مش موجود في حتة

*كلمات أغنية ورد*
والنبي حد ف جمداني 
ينفع يصبح وحداني 
كله قابل نصه التاني 
وأنا نصي يا ناس مكملش 
الخايب حظه ده ماشي 
وأنا حظي ده لسة مجاشي 
ماشي يا حب خلاص ماشي 
بس انت اللي ماتزعلش
الكل جاله ورد 
وأنا بس جالي برد 
أيه يا حظ مالك بجد أنا مستغرب

الكل جاله gift
وأنا م الهموم قرفت 
ابعد عن الشر ألاقيه بيقرب
 

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