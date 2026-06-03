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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خبر عاجل وجوزها.. أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش |فيديو

احمد سعد
احمد سعد
تقى الجيزاوي



أطلق النجم أحمد سعد قبل قليل أغنيتي "جوزها" و"خبر عاجل" ثاني وثالث أغنيات "الألبوم الفرفوش" عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة بعد ساعة من إطلاق الأغنية الافتتاحية للألبوم وهي "كوتي".



أحمد سعد قرر إشعال موسم الصيف بألبوم جديد مكون من 5 أغنيات تتميز برشاقة الكلمات والصورة أيضا بعد تصوير الألبوم على طريقة الفيديو كليب اعتمد فيها ألوانا صيفية بامتياز بأفكار مبتكرة.

أغنية "جوزها" يقدمها أحمد سعد من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع وميكس كلوبيكس، وماستر هاني محروس.

*كلمات أغنية جوزها*


حنيت وقلبي حس .. بأني بحبها 
مش طالب إيدها بس.. طالبها كلها

حنيت وقلبي حس .. بأني بحبها 
مش طالب ايدها بس..طالبها كلها

بقيت جوزها .. بقيت جوزها 
وهعمل أي حاجة تعوزها 

بقيت جوزها.. بقيت جوزها 
وبقا من حقي إن أنا أبوسها 

بقيت جوزها.. بقيت جوزها .. أنا فلوسي هتبقا فلوسها 

م الفرحه هبوس المأذون .. العود ع الشعره وموزون 
هحضنها  قصاد كل الناس دي مراتي شرعاً وقانون 

بتهديني لما بكون مجنون .. مش محتاج ولا تلج ولا لمون 
هخطفها وههرب م الناس وهقضي معاها Honey moon
 


وكتب كلمات اغنية خبر عاجل حازم إكس، ومن ألحان كريم الصباغ وفلسطيني وتوزيع فلسطيني ريمكس، ومكيس وماستر هاني محروس.


 


*كلمات اغنية خبر عاجل*
لو زعلان خليك زعلان.. خد مناديل قضيها عياط
لو شايل شيل حبه كمان.. يمكن يطلعلك عضلات

ما تبطل تاكل في نفسك..علشان خسيت النص
لو عشان رايق بضايقك.. طب هضايقك حتى بص

خبر عاجل 
الجرحته الي حط لزقه.. أنا مش هصالحو لا

خبر عاجل
الصدمته يروح مستشفي.. انا مش هعالجو لا

خبر عاجل
الكسرتله قلبه يجبس.. مش هطبطب مش هحسس

خبر عاجل خبر عاجل
يالي فاكرني لسه طيب ابقي نام و اتغطي كويس
نام نام و اتغطي كويس
 

أحمد سعد الألبوم الفرفوش اغانى احمد سعد

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