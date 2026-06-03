تغيب الغيبة| مدين يطلق كليب جديد.. ويجهز لمفاجأة مع أحمد سعد

أطلق الفنان مدين أغنية جديدة بعنوان "تغيب الغيبة"، قام بتصويرها على طريقة “الفيديو كليب”، والتي جاءت بروح حيوية وإيقاع سريع يكشف جانبًا جديدًا من شخصية مدين الفنية.

وتعاون مدين في الأغنية، مع الشاعر تامر حسين في كتابة كلماتها، بالإضافة إلى تميم الذي تولى مهمة التوزيع، بينما عكف مدين على تلحين الأغنية.

أغاني مدين

كانت أغنية “أنا مش فاهمني” هي آخر أغاني مدين، والتي تعاون خلالها مع الفنان أحمد سعد في الألبوم الحزين، وتصدرت تريند يوتيوب لأكثر من أسبوع واحتلت المرتبة الأولى، وتخطت حاجز 3 مليون مشاهدة حتى الآن، وتعاون خلالها مع الشاعر أحمد عيسى، والموزع توما، بينما تولى المهندس هاني محروس مهمة الماستر.

كما يستعد مدين لطرح العديد من الأغاني مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي خلال موسم صيف 2026، منهم الفنانين تامر عاشور ورامي صبري، بالإضافة إلى أغنية جديدة تجمعه مع أحمد سعد مرة أخرى بعد نجاح أغنية “أنا مش فاهمني”.