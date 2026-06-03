إنجى وجدان قبل وبعد فقدان وزنها

شاركت الفنانة إنجي وجدان، متابعيها بصور جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال ، وظهرت في الصورة بخسارة ملحوظة وكبيرة للوزن .

إنجى وجدان بعد فقدان وزنها..



وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتعد الفنانة إنجى وجدان، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورها قبل و بعد إنقاص وزنها.