هل توجد سيارة بـ100 ألف جنيه؟ إليك أفضل 5 سيارات بهذا السعر

يبحث قطاع واسع من المواطنين والشباب في مصر عن سيارات مستعملة واعتمادية لا تتعدى قيمتها المادية حاجز 100000 جنيه، لتلبية الاحتياجات اليومية وتجنب مصاريف المواصلات المرتفعة.

ورغم القفزات السعرية الكبيرة في أسواق المحركات، إلا أن هذه الميزانية الاقتصادية لا تزال قادرة ماديًا على شراء طرازات كلاسيكية أثبتت كفاءة ميكانيكية عالية، وتتميز برخص وتوفر قطع غيارها بنسبة 100% في الشارع المصري.

وفيما يلي مراجعة شاملة ترصد أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات مستعملة معروضة للبيع في مصر بهذا السعر الفيس بوك والمنصات الرقمية دون الحاجة لاستخدام القوائم الرقمية أو النقطية.

سعر ومواصفات فيات 128 موديل 1998

فيات 128

تعتبر سيارة فيات 128 الخيار الأكثر شهرة واستقطابًا للمشترين في هذه الشريحة السعرية، وهي المركبة الكلاسيكية التي تعلمت عليها أجيال متعاقبة من السائقين أصول القيادة الميكانيكية.

تعتمد السيارة من حيث المواصفات الفنية على محرك رباعي الأسطوانات بسعة تتراوح بين 1100 سي سي و1300 سي سي، مقترن كليًا بناقل حركة يدوي مانيوال مكون من 4 أو 5 سرعات، وتعمل بالكامل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

تتميز هذه السيارة بأن قطع غيارها متوفرة بكثرة لدرجة تجعلها تُباع بأسعار زهيدة للغاية في كافة المحافظات، كما أن صيانتها الهندسية بسيطة للغاية ولا تحتاج إلى أي برمجيات أو أجهزة فحص رقمية معقدة، فضلًا عن سهولة وسرعة إعادة بيعها ماديًا في أي وقت دون خسارة استثمارية.

يبلغ سعر السيارة المتداول في سوق المستعمل حاليًا بين 65 ألف جنيه للحالات المجددة بالكامل والتي لا تحتاج مصاريف افتتاحية.

سعر ومواصفات فيات 127 موديل 1985

فيات 127 موديل 1985

تعد فيات 127 الأخت الصغرى لطراز 128، وتفضلها فئة الشباب والفتيات بوضوح نظرًا لأبعادها الهيكلية المدمجة للغاية والتي تجعل من عملية ركنها وتوجيهها في الشوارع المزدحمة أمرًا ميسرًا.

تأتي المواصفات الفنية للسيارة بمحرك صغير واقتصادي للغاية بسعة 900 سي سي أو 1050 سي سي، ينتج قوة حصانية محدودة لتوفير الوقود، ومقترن بناقل حركة يدوي مانيوال ذي 4 سرعات.

تبرز مميزات هذه السيارة في استهلاكها للبنزين والذي يعد اقتصاديًا جدًا ويقترب من معدلات تشغيل الدراجات النارية، بجانب مرونتها الشديدة وسط الاختناقات المرورية، وانخفاض تكلفة تجديد هيكلها ماديًا.

تتمثل عيوب السيارة في ضيق المساحة الداخلية للمقصورة وخصوصًا في المقاعد الخلفية وحجم حقيبة التخزين، بجانب عدم قدرتها الميكانيكية على السفر لمسافات طويلة جدًا بدون توقف مستمر لتبريد المحرك.

تبدأ أسعار فيات 127 موديل 1985 من 70,000 جنيه.

سعر ومواصفات لادا 2105 موديل 2007

لادا 2105 موديل 2007

للراغبين في امتلاك سيارة سيدان عائلية قوية تتحمل السير في الطرقات غير الممهدة والأحمال الشاقة، تبرز السيارة الروسية لادا 2105 كخيار هندسي صلب لا يتدمر بسهولة.

تتضمن المواصفات الفنية للمركبة محركًا قويًا بسعة 1300 سي سي، متصلًا بناقل حركة مانيوال من 4 أو 5 سرعات، وتعتمد ميكانيكيًا على منظومة الدفع الخلفي الكلاسيكية عبر الكرونة.

تأتي مميزات لادا في صدارتها للهياكل المصنوعة من صاج خارجي سميك وقوي للغاية يتحمل الصدمات المادية، ومساحة صالون داخلي واسعة تتسع لعائلة كاملة بحرية، وميكانيكا اعتمادية تتحمل قسوة التشغيل الشاق.

تبدأ أسعار لادا 2105 موديل 2007 من السعر: 90,000 جنيه بناءً على رخصة السيارة وكفاءة المحرك.

سعر ومواصفات فيات ريجاتا موديل 1989

فيات ريجاتا موديل 1989

تقدم فيات ريجاتا ترقية ممتازة في مستوى الراحة والمظهر الخارجي مقارنة بالطرازات الأصغر، وتعتبر صالونًا عائليًا مريحًا يناسب فترات السفر الطويلة بين المحافظات.

تحتوي المواصفات الفنية للسيارة على محرك نشيط بسعة 1300 سي سي أو 1500 سي سي، يمنح المركبة أداءً حركيًا متزنًا على الطرق السريعة، ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

تشمل مميزات السيارة صالونًا داخليًا مبطنًا بشكل مريح، وحقيبة تخزين خلفية ضخمة تتسع للأمتعة، مع ثبات ميكانيكي أفضل على السرعات المتوسطة بفضل أبعاد الشاسيه العريضة والمتزنة.

تتوفر فيات ريجاتا موديل 1989 بمتوسط سعري يبدأ من 95,000 جنيه.

سعر ومواصفات سوزوكي ماروتي موديل 2000

سوزوكي ماروتي موديل 2000

تعتبر سوزوكي ماروتي خيارًا يابانيًا وهنديًا متميزًا لمن يبحث عن موديلات تبتعد عن التكنولوجيا الأوروبية القديمة وتوفر أعلى معدلات الاعتمادية الميكانيكية البسيطة.

تعتمد المواصفات الفنية للسيارة على محرك صغير الحجم ثلاثي الأسطوانات بسعة 800 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال ذي 4 سرعات، ويعمل بنظام الكربراتير الميكانيكي البسيط.

تتميز ماروتي بنسبة أمان ميكانيكية عالية وتكاد تكون احتمالية أعطالها الفجائية مساوية لـ 0% عند المحافظة على الزيوت، بجانب صغر حجمها الشديد واستجابة توجيهها الخفيفة للغاية وملاءمتها للمدن.

تبدأ أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2000 من 100,000 جنيه بحسب حالة الصاج والدهان الخارجي.