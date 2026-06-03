أخبار السيارات| طرح تويوتا كورولا الجديدة.. وسيارة "لؤطة" بـ45 ألف جنيه

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​في لحظة تاريخية حزينة لعشاق السيارات حول العالم، أعلنت العلامة الألمانية فولكس فاجن إسدال الستار نهائيًا على إنتاج إحدى أكثر أيقوناتها شهرة وشعبية عبر التاريخ. القرار يأتي تماشيًا مع الإستراتيجية الجديدة للشركة والتحول الكامل نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة والمحركات الكهربائية، لتطوي الشركة بذلك صفحة بطلة حفرت اسمها بحروف من ذهب في قلوب ملايين المستهلكين على مدار عقود طويلة.

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​كشفت تويوتا رسميًا عن النسخة الأكثر شراسة وإثارة من سيارتها الاعتمادية الشهيرة، والتي حملت اسم كورولا GRMN. هذه النسخة المخصصة للحلبات تأتي بتعديلات ميكانيكية وهندسية خارقة، تشمل تخفيف الوزن الزائد وتطوير نظام التعليق مع تزويدها بمحرك توربيني قوي يمنحها أداء مرعبًا ينافس الطرازات الرياضية الخارقة، لتقدم تجربة قيادة استثنائية لعشاق السرعة.

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​تواجه شركة مرسيدس بنز الألمانية تحديًا مصيريًا قد يعصف بمبيعاتها الخارجية، وذلك على خلفية أزمة سياسية وتجارية متصاعدة قد تؤدي إلى فرض حظر على دخول سياراتها إلى السوق الأمريكية. هذه التطورات تضع الصانع الألماني العريق في موقف معقد، نظرًا للأهمية الإستراتيجية القصوى التي تمثلها أسواق الولايات المتحدة في خطط مرسيدس الربحية والإنتاجية.

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​أزاحت بنتلي الستار عن تحفتها الفنية الجديدة فلاينج سبير S، والتي تجمع بشكل عبقري بين الفخامة المفرطة التي تشتهر بها العلامة البريطانية والأداء الرياضي الديناميكي المثير. السيارة مصممة خصيصًا لرجال الأعمال وعشاق القيادة الفارهة الذين يفضلون الجلوس خلف عجلة القيادة والاستمتاع بقوة المحرك وهيبة الحضور على الطرقات.

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في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المركبات، ظهرت فرصة استثنائية في سوق السيارات المستعملة بمصر لسيارة توصف بأنها "لؤطة" الحقيقية. السيارة تعرض للبيع بحالة فنية ممتازة تقترب من حالة الصفر، وبسعر اقتصادي للغاية يبلغ 45 ألف جنيه فقط، مما يجعلها الخيار المثالي والمناسب لمحدودي الدخل والشباب الراغبين في امتلاك وسيلة تنقل مريحة وبأقل تكلفة ممكنة.