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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بحالة الزيرو .. سيارة «لؤطة» بسعر 45 ألف جنيه فقط

فيات 127 مستعملة
فيات 127 مستعملة
عزة عاطف

يبحث قطاع عريض من المستهلكين والمواطنين داخل السوق المصري عن سيارات مستعملة مدمجة تقدم معادلة سعرية جيدة، وتناسب التحركات اليومية السريعة في المدن المزدحمة بميزانيات اقتصادية لا ترهق المحفظة المادية. 

ووسط الارتفاعات السعرية القياسية التي تشهدها الطرازات الحديثة، ظهرت صفقة استثمارية متميزة عبر منصات البيع الرقمية لسيارة كلاسيكية شهيرة من طراز فيات 127 موديل 1971 المحدث ميكانيكيًا لنسخة عام 1983، لتقدم فرصة ذهبية للراغبين في الشراء بسعر استثنائي يبلغ 45000 جنيه فقط.

مواصفات السيارة الميكانيكية وتفاصيل الهيكل الخارجي

تأتي السيارة المعروضة للبيع في مدينة 6 أكتوبر بلون سماوي جذاب ومميز، وهي مصنفة هيكليًا ضمن فئة السيارات الهاتشباك المدمجة ذات الاعتمادية العالية وسهولة الركن والتوجيه. 

وتعتمد المركبة ميكانيكيًا على منظومة حركة كلاسيكية موفرة جدًا في استهلاك البنزين، ومقترنة بناقل حركة يدوي (مانيوال) قوي أثبت كفاءته وصموده طوال العقود الماضية مع غياب تام للتعقيدات البرمجية، مما يجعل تكلفة صيانتها الدورية وإصلاحها ماديًا شبه منعدمة لتوفر قطع غيارها بأسعار زهيدة في الشارع المصري.

فيات 127 مستعملة

حالة عداد الكيلومترات وفرصة الشراء الافتتاحية في 6 أكتوبر

تشير تفاصيل الإعلان المنشور رسميًا إلى أن السيارة تأتي بحالة فنية ممتازة ومرفق بها قراءة رقمية لعداد المسافات تبلغ 0 كيلومتر، مما يعكس الاهتمام البالغ بعمليات الفحص الشامل وتجديد المكونات الهيكلية للمحرك والشاسيه لتصبح بحالة تحاكي المصنع بنسبة 100%. 

وتمثل هذه المركبة المتواجدة حاليًا في نطاق محافظة الجيزة وتحديدًا بمدينة 6 أكتوبر خيارًا مثاليًا للشباب في مقتبل حياتهم المهنية أو الراغبين في تعلم مبادئ القيادة الميكانيكية بأقل تكلفة مرصودة ممكنة، لتكون احتمالية الخسارة الاستثمارية عند إعادة بيعها مساوية لـ 0%.

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