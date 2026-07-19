يزيد بنسبة 80% .. وزارة الزراعة تحسم الجدل حول فيديو زيادة وزن الموز | فيديو

حسمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو ادعى أن سباطات الموز وأصابعه تزداد أوزانها بنسبة تصل إلى 80% بعد الحصاد، مؤكدة أن هذه المزاعم غير صحيحة علميًا ولا تستند إلى أي أساس علمي، وتهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وقال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الموز يُحصد عند اكتمال نموه وهو لا يزال أخضر اللون، وفق معايير فنية دقيقة تشمل تقارب كفوف السباطة، واستدارة أصابع الموز، وقياس قطر الثمار، وذلك لضمان تحملها عمليات النقل والتخزين دون تعرضها للتلف.

وأوضح أن ما يُعرف بعملية "تسوية" الموز يتم داخل أماكن التخزين باستخدام غاز الإيثيلين الطبيعي، وهو هرمون نباتي يُفرزه الموز بصورة طبيعية، ويعمل على تحويل النشا إلى سكريات وتغيير لون الثمار من الأخضر إلى الأصفر، دون أن يؤدي إلى زيادة حجمها أو وزنها أو يؤثر على سلامتها الغذائية.

وأضاف أن ترك الموز على النبات حتى ينضج بالكامل ليس إجراءً صحيحًا، لأنه يزيد من نسبة النشا داخل الثمار، ويؤدي إلى تشققها وفقدان جودتها ونكهتها، فضلًا عن ارتفاع احتمالات تلفها أثناء النقل.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الموز من أقل المحاصيل البستانية احتياجًا للمعاملات الكيميائية، كما أنه لا يُحقن بمواد أو هرمونات لزيادة حجمه، مشيرًا إلى أن كبر حجم بعض الأصناف يرجع إلى طبيعتها الوراثية، خاصة الأصناف المستوردة، وليس إلى أي تدخلات غير طبيعية.

واختتم بالتأكيد على أن تداول مثل هذه الشائعات يضر بالقطاع الزراعي والاقتصاد الوطني، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.