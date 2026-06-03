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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا تبتكر سلاحًا جديدًا لمواجهة مشكلة ارتفاع حرارة السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
عزة عاطف

تواجه السيارات الكهربائية الحديثة تحديًا هندسيًا وماديًا كبيرًا خلال فصل الصيف، حيث تتحول الأسطح الزجاجية البانورامية الشاسعة — التي تمنح المقصورة اتساعًا بصريًا متميزًا — إلى ما يشبه العدسة المكبرة التي تضاعف من حرارة الشمس الحارقة وترفع من جهد ومعدل استهلاك الطاقة لتبريد الكابينة. 

ولمواجهة هذه المعضلة الرقمية، كشفت تقارير تقنية نشرتها منصة “أوتوبلوج” عن تسجيل شركة “تسلا” الأمريكية براءتي اختراع مبتكرتين لدمج السقف الزجاجي البانورامي مباشرة ضمن منظومة التبريد وتكييف الهواء (HVAC)، مما يسهم في رفع كفاءة المركبات الكهربائية وخفض استهلاك البطارية بنسبة 100%.

السقف الزجاجي المثقوب وتكنولوجيا التوزيع الهوائي الخلوية

تعتمد براءة الاختراع الأولى والفريدة من تسلا على تصميم شطيري هندسي معقد (Sandwich Design) للشريط العلوي من الهيكل الخارجي؛ حيث يتم دمج لوح من الزجاج التقليدي المتين مع لوح زجاجي سفلي مثقوب بدقة متناهية، ويفصل بينهما طبقة وسطى تتخذ شكل خلايا النحل الهندسية. 

وتسمح هذه البنية البرمجية والميكانيكية المبتكرة بتحويل السقف الزجاجي بالكامل إلى "موزع عملاق" وضخم لتدفق الهواء البارد والمصفى برفق فوق رؤوس الركاب مباشرة، مما يقضي تمامًا على مشكلة تركز الحرارة في الجزء العلوي من المقاعد.

منظومة طرد الهواء الساخن آليًا من قمرة القيادة

بالتوازي مع سقف التوزيع الخلوي، تضمنت براءة الاختراع الثانية من تسلا نظامًا ديناميكيًا متطورًا ميكانيكيًا مخصصًا لامتصاص وضخ الهواء الساخن المتراكم داخل قمرة القيادة وتصريفه إلى البيئة الخارجية بسرعة فائقة. 

ويعمل هذا النظام الذكي من خلال مستشعرات حرارية رقمية ترصد تزايد مستويات الحرارة أثناء توقف السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة، لتبدأ المراوح في طرد العبء الحراري ماديًا عبر قنوات التهوية المخفية في الشاسيه، مما يضمن خفض درجة الحرارة الافتتاحية للكابينة فور دخول السائق.

تكمن العبقرية البرمجية والهندسية في إمكانية دمج براءتي الاختراع معًا للعمل كمنظومة تبريد موحدة وعالية الكفاءة؛ حيث يساهم طرد الهواء الساخن مع التوزيع الذكي للبرودة من السقف في تقليل الوقت اللازم لعمل ضاغط التكييف التقليدي بالجهد الأقصى. 

وينعكس هذا الترشيد ماديًا بشكل إيجابي ومباشر على حماية السعة التخزينية للبطارية الحركية وزيادة المدى الحركي للسيارة للشحنة الواحدة، لتصبح احتمالية تعرض مكونات المقصورة الداخلية للتلف بفعل الحرارة مساوية لـ 0% في طرازات تسلا المستقبلية.

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