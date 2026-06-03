وزير الخارجية الألماني: الهجمات الإيرانية الأخيرة تكشف طبيعة النظام ومخاطر التصعيد الإقليمي

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن الهجمات الإيرانية الأخيرة على دول في المنطقة تعكس طبيعة النظام الإيراني وتؤكد دوره في زعزعة الاستقرار الإقليمي، محذراً من أن استمرار هذه العمليات العسكرية من شأنه أن يدفع نحو مزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات فاديفول في أعقاب موجة جديدة من الهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول المنطقة، وسط تصاعد التوترات العسكرية المرتبطة بالحرب الدائرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وأكد الوزير الألماني أن استهداف دول لم تشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد إيران يعد سلوكاً غير مبرر، ويمثل تطوراً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

ووصف السلوك الإيراني بأنه "غير مسؤول"، مشيراً إلى أن برلين تدين هذه الهجمات بشكل واضح.

وأوضح وزير الخارجية الألماني أن الهجمات الأخيرة تقدم دليلاً إضافياً على طبيعة النظام الإيراني وسياسته القائمة على التصعيد واستخدام القوة خارج حدوده، معتبراً أن هذه الممارسات تزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

كما شدد على ضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع أو تهديد الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي.

وتأتي التصريحات الألمانية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة بعد تقارير عن هجمات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مواقع ومنشآت في دول خليجية، إضافة إلى استمرار المواجهات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج ومحيط مضيق هرمز.

وتقول تقارير دولية إن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

وفي السياق ذاته، دعت ألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، القيادة الإيرانية إلى وقف الهجمات العسكرية في المنطقة والعودة إلى المسار التفاوضي، مؤكدة أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلى استقرار دائم، وأن معالجة الأزمة تتطلب حواراً سياسياً يراعي أمن المنطقة ويمنع اندلاع مواجهة أوسع.

كما جددت برلين انتقاداتها لسياسات الحرس الثوري الإيراني، معتبرة أنه يتحمل مسؤولية جانب كبير من الأنشطة التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.