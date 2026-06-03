وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

تشهد منظومة الدعم التمويني في مصر مراجعات مستمرة لبيانات المستفيدين، في إطار خطة تستهدف إعادة ضبط قواعد الاستحقاق وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع استمرار صرف مقررات شهر يونيو 2026 للمستحقين عبر المنافذ التموينية المختلفة.

مراجعة مستمرة لبيانات المستفيدين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديث قواعد بيانات المستفيدين بشكل دوري، مع مراجعة معايير الاستحقاق وربطها بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وبحسب ما تم تداوله من مواطنين، شهدت بعض البطاقات التموينية إيقاف صرف الخبز أو المقررات التموينية لحين مراجعة البيانات أو تحديثها.

ما أسباب إيقاف بعض البطاقات؟

تشمل أسباب الاستبعاد أو إيقاف بعض البطاقات التموينية عدة معايير، من بينها:

امتلاك أصول أو مؤشرات اقتصادية مرتفعة.

امتلاك سيارات حديثة أو وحدات سكنية مرتفعة القيمة.

وجود مخالفات تموينية أو صرف دعم دون وجه حق.

مشكلات أو أخطاء في تحديث البيانات المسجلة.

هل يمكن إعادة تفعيل البطاقة؟

تتيح الجهات المختصة للمواطنين فرصة مراجعة الموقف وتحديث البيانات أو إزالة أسباب الاستبعاد، مع إمكانية إعادة تفعيل البطاقة بعد تصحيح الأوضاع.

استمرار صرف السلع التموينية دون تغيير الأسعار

في المقابل، تستمر وزارة التموين في صرف المقررات التموينية المدعمة للمستحقين عبر نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل:

البقالين التموينيين.

منافذ مشروع «جمعيتي».

المجمعات الاستهلاكية.

كما تستمر أسعار السلع التموينية الأساسية دون تغييرات ملحوظة، مع استمرار دعم سلع مثل السكر والزيت والدقيق والمكرونة.

هدف المراجعات

تستهدف هذه الإجراءات رفع كفاءة منظومة الدعم، وتقليل تسرب الدعم لغير المستحقين، وتحسين عدالة توزيع المخصصات التموينية داخل منظومة الحماية الاجتماعية.