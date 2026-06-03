قرار صادم للمستفيدين.. أسباب توقف بطاقات الخبز لهذه الفئات

تشهد منظومة الدعم التمويني في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من المراجعة الدقيقة التي تستهدف إعادة ضبط قواعد الاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط.

إيقاف صرف الخبز والسلع التموينية لهم

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفعل في إيقاف صرف الخبز والسلع التموينية لهم، ولعدد من البطاقات، ويأتي ذلك ضمن آليات تحديث بيانات دورية تُطبق على نطاق واسع داخل المنظومة.

ويأتي هذا الإجراء بالتوازي مع استمرار صرف المقررات التموينية لشهر يونيو 2026 للمستفيدين المستحقين، عبر المنافذ الرسمية المنتشرة في جميع المحافظات، مع التأكيد على ثبات أسعار السلع الأساسية دون أي زيادات.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة توزيع الدعم وتقليل حالات التسرب إلى غير المستحقين، بما يدعم العدالة الاجتماعية داخل منظومة التموين.

وحسب تصريحات بعض المواطنين ومن بينهم الحاجة أنعام، التي قالت في تصريحات لـ “صدى البلد”، إنه تم وقف الخبز المدعم عنه ولم يعودوا يستيطون صرف الخبز.

وتضمنت حالات إيقاف البطاقات عددًا من المعايير المرتبطة بامتلاك أصول أو مؤشرات اقتصادية مرتفعة، مثل امتلاك حصص في شركات تجارية، أو سيارات حديثة وفارهة، أو وحدات سكنية داخل مجتمعات عمرانية راقية.

كما شملت الحالات وجود مخالفات تموينية أو قانونية، مثل صرف دعم بغير وجه حق أو مخالفات تتعلق بالحيازة الزراعية أو الاستفادة غير المستحقة من بعض برامج الدعم.

وتحديث البيانات يتم بشكل مستمر، مع إتاحة الفرصة للمواطنين لتسوية أوضاعهم عبر الجهات المختصة، حيث يمكن إعادة تفعيل البطاقات التموينية فور إزالة أسباب الاستبعاد أو تصحيح البيانات المسجلة. ويأتي ذلك في إطار توجه حكومي نحو رفع كفاءة قواعد البيانات وربطها بمؤشرات الاستحقاق الفعلي.

وفي السياق ذاته، تستمر منظومة الدعم في تقديم المقررات التموينية بأسعار مدعمة، حيث يحصل المواطن على دعم نقدي للسلع الأساسية يختلف وفق عدد الأفراد على البطاقة، بما يضمن استمرار توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة. وتُعد هذه الآلية أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة لدعم محدودي الدخل.

وتعمل وزارة التموين على توزيع السلع عبر نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل البقالين التموينيين، ومنافذ مشروع “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية، لضمان وصول السلع إلى جميع المناطق دون استثناء، خاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

كما تُظهر بيانات الأسعار لشهر يونيو 2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الأساسية، حيث يظل السكر والزيت والدقيق والمكرونة ضمن السلع المدعومة التي يتم توفيرها بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

إعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني

تعكس هذه التحركات توجهًا أوسع نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني، بحيث تصبح أكثر دقة وعدالة في الاستهداف، مع تعزيز الرقابة على قواعد البيانات، وضمان عدم ازدواجية الصرف أو استفادة غير المستحقين، بما يحقق التوازن بين الحماية الاجتماعية وكفاءة الإنفاق العام.

ومن جانبه، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن التحركات الأخيرة الخاصة بمراجعة بطاقات الدعم التمويني تمثل خطوة ضمن مسار أوسع لإعادة ضبط منظومة الدعم في مصر، بما يضمن توجيه الموارد المالية إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وتقليل التشوهات التي قد تنشأ عن تسرب الدعم لغير المستحقين.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاعتماد على معايير أكثر دقة في تحديد الاستحقاق، مثل الدخل الفعلي وامتلاك الأصول، يعكس توجهًا نحو تعزيز كفاءة الإنفاق العام، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أهمية أن تتم هذه المراجعات في إطار من الشفافية والعدالة، مع توفير آليات تظلم واضحة وسريعة تتيح للمواطنين تصحيح أوضاعهم دون تعقيدات.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن منظومة الدعم في مصر ما زالت تمثل شبكة أمان اجتماعي مهمة، وبالتالي فإن أي إجراءات لإعادة الهيكلة يجب أن توازن بين كفاءة الاستهداف والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل الضغوط المعيشية التي تواجه شرائح واسعة من المواطنين.