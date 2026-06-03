لتحديث بيانات بطاقة التموين وخدمات المرور.. خطوات التسجيل في منصة مصر الرقمية

يتساءل الكثير من المواطنين، عن خطوات التسجيل في منصة مصر الرقمية، خاصة بعدما تم ربط العديد من الخدمات خاصة التموين والعقارات والإسكان ببوابة مصر الرقمية، وسوف نوضح بشكل مفصل كيفية ربط حساب جديد على البوابة، علما أنه يشترط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم الشخص حتى يتمكن من إنشاء حساب.

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية

وحول خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية، فإننا نعرضها بشكل مفصل في السطور التالية:

ـ قم بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية (اضغط هنــــــــــــــــا)

ـ اختيار خدمة إنشاء حساب جديد

ـ إدخال البيانات الأساسية مثل الرقم القومي، واسم الأم الأول، ورقم الهاتف المحمول

ـ استلام رمز التفعيل عبر رسالة نصية

ـ إنشاء الحساب وتعيين كلمة المرور والبريد الإلكتروني.

ـ خلال دقائق قليلة يصبح الحساب مفعلًا وجاهزًا لاستخدام

التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين

وفيما يخص التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين، فإنه تتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين الاستفادة من خدمات التموين بشكل إلكتروني، وعلى رأسها تحديث بيانات بطاقات التموين، وإضافة المواليد، واستعلام الدعم.

وتتم عملية تحديث بيانات بطاقة التموين عبر الدخول إلى حساب المستخدم على بوابة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمات التموين، والضغط على خدمة “استمارة تحديث بيانات المواطن”، ثم قراءة الشروط والأحكام، واستكمال إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

خدمات بوابة مصر الرقمية

تقدم بوابة مصر الرقمية حزمة واسعة من الخدمات الحكومية التي تغطي قطاعات متعددة، من بينها:

ـ خدمات المرور مثل الاستعلام عن المخالفات وتجديد التراخيص

ـ خدمات الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق الرسمية

ـ خدمات الشهر العقاري

ـ خدمات التموين

ـ خدمات السجل التجاري.

تحميل تطبيق مصر الرقمية

وفيما يخص تحميل تطبيق مصر الرقمية، فإنه يمكن تحميل تطبيق “مصر الرقمية” للهواتف المحمولة من متاجر التطبيقات المختلفة، سواء لهواتف أندرويد أو iOS.

وبعد تحميل التطبيق، يقوم المستخدم بتسجيل الدخول باستخدام الحساب الخاص به على بوابة مصر الرقمية، ليتمكن من الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة، بما في ذلك خدمات التموين، المرور، الأحوال المدنية، والتوثيق.