الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في دقائق ومن منزلك.. كيفية استخراج كعب العمل إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية

أعلن السيد حسن رداد وزير العمل، عن إطلاق خدمة إصدار شهادة القيد (كعب العمل) إلكترونياً بشكل كامل عبر منصة مصر الرقمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الدولة لتسريع التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية على المواطنين.

وداعاً للزحام: استخرج "كعب العمل" من هاتفك

وأكد الوزير أن الخدمة الجديدة تمثل نقلة نوعية تتيح للمواطن استخراج الشهادة في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب العمل، مما يسهم في:

  • توفير الوقت والجهد وتقليل التكلفة المالية على المواطن.
  • تخفيف التكدس داخل المقرات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الإداري.
  • تعزيز الشفافية ودقة البيانات المسجلة في منظومة العمل.

خطوات الحصول على الخدمة (رقمياً)

وأوضح البيان أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة عبر اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى رابط منصة مصر الرقمية: digital.gov.eg.
  • تسجيل الدخول بالحساب الشخصي، ثم الانتقال إلى قائمة "خدمات وزارة العمل".
  • اختيار خدمة "إصدار شهادة قيد" واتباع التعليمات البسيطة لإتمام الطلب.
  • المعالجة السريعة: تقوم وزارة العمل بالرد بالقبول أو الرفض خلال 24 ساعة فقط.
  • الخزينة الرقمية: في حال القبول، يمكن للمواطن طباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها مباشرة عبر البريد الإلكتروني لجهة العمل.

13 خدمة رقمية في الطريق

وكشف وزير العمل أن هذه الخدمة تمهد الطريق لإطلاق المزيد من الخدمات، حيث تستهدف الوزارة الانتهاء من رقمنة 13 خدمة أساسية بحلول نهاية عام 2026.

وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الاتصالات يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الحكومي الذي يخدم سياسات التشغيل ويدعم اتخاذ القرار بناءً على قواعد بيانات دقيقة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة تفرضها متطلبات الإدارة الحديثة، مشدداً على أهمية تأهيل الشباب رقمياً لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي في ظل بناء مجتمع رقمي متكامل.

