مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم الأحد 10 مايو 2026

يحرص المسلمون يوميًا على معرفة مواقيت الصلاة بدقة لأداء الفروض في أوقاتها، ومع بداية اليوم الأحد 10 مايو 2026 أوضحت الهيئة العامة للمساحة، مواقيت الأذان في القاهرة وعدد من المحافظات، وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد صلاة الفجر: 4:27 صباحًا

- موعد الشروق: 6:05 صباحًا

- موعد صلاة الظهر: 12:52 ظهرًا



- موعد صلاة العصر: 4:28 مساءً

- موعد صلاة المغرب: 7:38 مساءً

- موعد صلاة العشاء: 9:05 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر: 4:29 صباحًا

- موعد الشروق: 6:08 صباحًا

- موعد صلاة الظهر: 12:57 ظهرًا



- موعد صلاة العصر: 4:36 مساءً

- موعد صلاة المغرب: 7:46 مساءً

- موعد صلاة العشاء: 9:14 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

- موعد صلاة الفجر: 4:23 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 12:51 ظهرًا.



- موعد صلاة العصر: 4:30 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 7:39 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 9:7 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

- موعد صلاة الفجر: 4:36 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 12:52 ظهرًا.



- موعد صلاة العصر: 4:23 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 7:34 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 8:57 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

- موعد صلاة الفجر: 4:33 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 12:46 ظهرًا.



- موعد صلاة العصر: 4:15 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 7:26 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 8:48 مساءً.



مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

- موعد صلاة الفجْر: 4:38 ص

- موعد الشروق : 6:08 ص

- موعد صلاة الظّهْر: 12:45 م

- موعد صلاة العَصر: 4:10 م

- موعد صلاة المَغرب: 7:22 م

- موعد صلاة العِشاء : 8:42 م



مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

- موعد صلاة الفجْر: 4:39 ص

- موعد الشروق: 6:19 ص

- موعد صلاة الظُّهْر: 1:07 م

- موعد صلاة العَصر: 4:47 م

- موعد صلاة المَغرب: 7:57 م

- موعد صلاة العِشاء: 9:25 م.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر: 4:21 ص

- موعد الشروق: 5:56 ص

- موعد صلاة الظهر: 12:39 م

- موعد صلاة العصر: 4:12 م

- موعد صلاة المَغرب: 7:22 م

- موعد صلاة العِشاء: 8:46 م

مواقيت الصلاة في مدينة الغردقة

- موعد صلاة الفجر: 4:26 صباحًا

- موعد الشروق: 6:00 صباحًا

- موعد صلاة الظهر: 12:41 ظهرًا



- موعد صلاة العصر: 4:13 مساءً

- موعد صلاة المغرب: 7:23 مساءً

- موعد صلاة العشاء: 8:47 مساءً.