مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 أبريل 2026 بالقاهرة ومدن ومحافظات مصر

يحرص المسلمون في القاهرة والمحافظات على معرفة مواقيت الصلاة، حرصًا منهم على أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، حيث أعلنتِ الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 26 أبريل 2026، في القاهرة وعدد من المحافظات، والتي تشمل صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- صلاة الفجر بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:43 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 12:53 مساءً.

- صلاة العصر بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:29 مساءً.

- صلاة المغرب بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 7:29 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 8:52 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- تقام صلاة الفجر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:45 صباحًا.

- تقام صلاة الظهر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 12:58 مساءً.

- تقام صلاة العصر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:36 مساءً.

- تقام صلاة المغرب بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 7:36 مساءً.

- تقام صلاة العشاء بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 9:0 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

- تقام صلاة الفجر بمدينة المنصورة في تمام الساعة 4:40 صباحًا.

- تقام صلاة الظهر بمدينة المنصورة في تمام الساعة 12:52 مساءً.

- تقام صلاة العصر بمدينة المنصورة في تمام الساعة 4:30 مساءً.

- تقام صلاة المغرب بمدينة المنصورة في تمام الساعة 7:30 مساءً.

- تقام صلاة العشاء بمدينة المنصورة في تمام الساعة 8:54 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

- صلاة الفجر بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 4:51 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 12:53 مساءً.

- صلاة العصر بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 4:25 مساءً.

- صلاة المغرب بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 7:26 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 8:46 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

- صلاة الفجر بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:47 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة قنا في تمام الساعة 12:47 مساءً.

- صلاة العصر بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:18 مساءً.

- صلاة المغرب بمحافظة قنا في تمام الساعة 7:18 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة قنا في تمام الساعة 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

- صلاة الفجر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:51 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 12:46 مساءً.

- صلاة العصر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:13 مساءً.

- صلاة المغرب بمحافظة أسوان في تمام الساعة 7:15 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة أسوان في تمام الساعة 8:32 مساءً.