مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 أبريل 2026 فى محافظات الجمهورية

مواقيت الصلاة.. كثر البحث عنه، لذلك يقدم موقع صدى البلد مواقيت الصلاة الصحيحة اليوم السبت 11 أبريل 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات.
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجْر ٤:٠٣ ص
الشروق ٥:٣٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٢٠ م
صلاة العِشاء ٧:٤٠ م
مواقيت الصلاة في الجيزة
صلاة الفجْر ٤:٠٣ ص
الشروق ٥:٣٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:١٩ م
صلاة العِشاء ٧:٣٩ م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجْر ٤:٠٦ ص
الشروق ٥:٣٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٣٧ م
صلاة المَغرب ٦:٢٦ م
صلاة العِشاء ٧:٤٧ م
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
صلاة الفجْر ٤:١٦ ص
الشروق ٥:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٢ م
صلاة العَصر ٣:٤٧ م
صلاة المَغرب ٦:٣٧ م
صلاة العِشاء ٧:٥٨ م
مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجْر ٤:٤٢ ص
الشروق ٦:٠٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٥ م
صلاة العَصر ٣:٥٤ م
صلاة المَغرب ٦:٤٤ م
صلاة العِشاء ٨:٠٠ م
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٣:٥٥ ص
الشروق ٥:٢٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٤ ص
صلاة العَصر ٣:١٦ م
صلاة المَغرب ٦:٠٦ م
صلاة العِشاء ٧:٢٤ م
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجْر ٣:٥٨ ص
الشروق ٥:٢٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٦:١٧ م
صلاة العِشاء ٧:٣٧ م
مواقيت الصلاة في الفيوم
صلاة الفجْر ٤:٠٦ ص
الشروق ٥:٣٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٣:٣١ م
صلاة المَغرب ٦:٢١ م
صلاة العِشاء ٧:٤٠ م
مواقيت الصلاة في الزقازيق
صلاة الفجْر ٤:٠١ ص
الشروق ٥:٣١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:١٩ م
صلاة العِشاء ٧:٤٠ م