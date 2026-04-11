مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 أبريل 2026 فى محافظات الجمهورية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 أبريل 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٠٣ ص

الشروق ٥:٣٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:٢٠ م

صلاة العِشاء ٧:٤٠ م



مواقيت الصلاة في الجيزة



صلاة الفجْر ٤:٠٣ ص

الشروق ٥:٣٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:١٩ م

صلاة العِشاء ٧:٣٩ م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية



صلاة الفجْر ٤:٠٦ ص

الشروق ٥:٣٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٣٧ م

صلاة المَغرب ٦:٢٦ م

صلاة العِشاء ٧:٤٧ م

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٤:١٦ ص

الشروق ٥:٤٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٢ م

صلاة العَصر ٣:٤٧ م

صلاة المَغرب ٦:٣٧ م

صلاة العِشاء ٧:٥٨ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٤:٤٢ ص

الشروق ٦:٠٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٥ م

صلاة العَصر ٣:٥٤ م

صلاة المَغرب ٦:٤٤ م

صلاة العِشاء ٨:٠٠ م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٣:٥٥ ص

الشروق ٥:٢٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٤ ص

صلاة العَصر ٣:١٦ م

صلاة المَغرب ٦:٠٦ م

صلاة العِشاء ٧:٢٤ م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجْر ٣:٥٨ ص

الشروق ٥:٢٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٦:١٧ م

صلاة العِشاء ٧:٣٧ م



مواقيت الصلاة في الفيوم

صلاة الفجْر ٤:٠٦ ص

الشروق ٥:٣٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٣:٣١ م

صلاة المَغرب ٦:٢١ م

صلاة العِشاء ٧:٤٠ م



مواقيت الصلاة في الزقازيق

صلاة الفجْر ٤:٠١ ص

الشروق ٥:٣١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:١٩ م

صلاة العِشاء ٧:٤٠ م

