وصايا نبوية عند الذهاب إلى الآخرين أو استقبالهم.. اقتدِ بهدي النبي

كشف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن وصايا أمر بها النبي عند الذهاب الى الآخرين أو استقبالهم.

وقال مجمع البحوث: أمر النبي ﷺ بالنظافة الشخصيَّة والعامَّة ولبس أحسن الثياب عند الذهاب إلى الغير أو استقبالهم.

واستشهد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك بما ورد عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- انه قال، قال رسول الله ﷺ: «إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ؛ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ، وَلَا التَّفَحُّشَ». (سنن أبي داود).

كيف يسلم الضيف على أهل البيت

قال الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك آدابًا يجب على الضيف اتباعها لضمان استقبال لائق.

وأوضح “ اليداك ” في إجابته عن سؤال : كيف يسلم الضيف على أهل البيت وما الإتيكيت الأمثل لدخول الضيف والتعامل مع أصحاب البيوت؟، أنه عند دخول المكان الذي فيه صاحب البيت، ممكن تدخل مثلاً لزيارة معلم أو أحد مشايخنا أو كذا، أحياناً يكون جانبه تلاميذ أو بعض الناس، فليس من الضرورى بداية السلام من اليمين.

وأوضح أن كثير من الناس عند دخوله يقول: سأبدأ باليمين، لا، هو ينبغي أن أنا لو دخلت على مجموعة من الناس واقفين، أن أنا أبدأ بأكبرهم سناً أو مقاماً، لو شيخي أو أستاذي أو معلمتي هي في منتصف الحلقة، أنا أبدأ بها واجعلها أول اليمين، ثم بعدها أبدأ بمن عن يمينها إلى الوصول لمن على شمالها، ولو الموجود هذا أكبرهم سناً، نفس النظام أيضًا."

وتابع: وبعد السلام على الناس في داخل الغرفة، لا أجلس إلا بعد أن يأذن لي صاحب البيت، فقد يرى صاحب البيت أن المكان هنا هو أنسب من المكان هناك، فأنا أستأذنه قبل مجلسي، هو : اتفضل يا فلان، وأشار لي المكان، اجلس في المكان الذي أشار إليه صاحب البيت.

آداب الزيارة في الإسلام

شرع الإسلام الزيارة وحثّ عليها، وجعل عليها ثواباً عظيماً، سواء أكان ذلك لسبب؛ كالتّهنئة بالنجاح، أو بالزواج، أو بدون سبب، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ، عَلَى ‌مَدْرَجَتِهِ، مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ).

وللزيارة آداب لا بدّ من مراعاتها، فمن هذه الآداب ما يأتي: