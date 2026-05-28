القاهرة في المركز الرابع كأجمل مدينة على مستوى العالم

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك بشأن وجود القاهرة في تصنيف أجمل 12 مدينة علي مستوي العالم.

واضح المركز الإعلامي أن القاهرة جاءت ضمن أجمل 12 مدينة على مستوى العالم عام 2026 وفقًا لتصنيف مجلة Civitatis، حيث احتلت المركز الرابع عالميًا، وأرجعت المجلة هذا الاختيار لتاريخ القاهرة الذي يعود إلى عصور موغلة في القدم، مؤكدة أنه يكفي إلقاء نظرة واحدة على هرم الجيزة الأكبر، أحد عجائب الدنيا السبع القديمة، لنفهم لماذا تعتبر القاهرة واحدة من أجمل مدن العالم.

وتابع أن المجلة اشارت إلى أن القاهرة تقدم لزوارها باقة متنوعة من المعالم السياحية: من المتحف المصري الأكثر اكتمالًا في العالم وثروته من القطع الأثرية، إلى الأسواق الشعبية النابضة بالحياة، مؤكدة أن هناك العديد من الأنشطة الممتعة التي يمكن القيام بها في القاهرة؛ إلا أنه من بين الأنشطة المفضلة بشكل خاص، رحلة عشاء ورحلة نيلية تجمع بين العشاء والعروض.

جدير بالذكر أن Civitatis هي منصة رائدة عبر الإنترنت متخصصة في حجز الأنشطة السياحية، والجولات المصحوبة بمرشدين، والرحلات اليومية في أشهر الوجهات السياحية حول العالم، مع تركيز خاص على السوق الناطقة بالإسبانية. وتقدم المنصة أنشطة في أكثر من 4290 وجهة، وقدمت خدماتها حتى الآن لأكثر من 30 مليون عميل.