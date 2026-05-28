ضبط نصف طن جبن غير صالح للاستهلاك وغلق مخازن مخالفة خلال حملات رقابية بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضمان سلامة السلع المخزنة ومراجعة التراخيص ومطابقتها على أرض الواقع.

وفي إطار ذلك انطلقت حملة تفتيشية مكبرة بمركزي المنيا ومطاي، تحت إشراف ومتابعة اللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحلات وتنظيم الإشغالات.

وأسفرت الحملات عن عدد من النتائج والإجراءات الرقابية الحاسمة، حيث تم استهداف وفحص 5 مخازن بمركز المنيا، وتبين من خلال المعاينة والتدقيق في التراخيص أن مخزنين حاصلان على تراخيص سارية ومطابقة للاشتراطات، بينما تبين أن 3 مخازن تعمل بدون تراخيص، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وشملت الحملات التفتيش الكامل على جميع المخازن من خلال الجهات الرقابية المختصة، بمشاركة جهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين، والطب البيطري، للتأكد من سلامة السلع المخزنة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والقانونية.

وفى مركز مطاى، أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط مصنع لإنتاج وتصنيع الجبن يفتقر للاشتراطات الصحية، حيث تم التحفظ على ما يقرب من نصف طن جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط كميات من المواد الكيميائية ومكسبات الطعم واللون غير المصرح باستخدامها.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات والمواد غير المصرح بها، مع تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية حيال الواقعة.

