جهود مكثفة للعثور على جثمان شاب غرق في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالمنيا جهودها للبحث عن جثمان شاب 19 سنه غرق في ترعة الإبراهيمية، لسرعة انتشاله.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب في ترعة الإبراهيمية بالقرب من كوبري هندسة، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين غرق شاب يبلغ من العمر 19 سنة، أثناء وجوده بمحيط الترعة، وجارٍ تكثيف أعمال البحث والتمشيط بواسطة فرق الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات.

