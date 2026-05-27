مصرع صغيرة وإصابة أخرى في حادث تصادم توك توك وتروسيكل بسمالوط بالمنيا

شهد مركز سمالوط غرب شمال المنيا، حادث تصادم بين مركبة توك توك وتروسيكل بطريق احدى قرى المركز، تم نقل الجثه للمشرحة والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك وأخرى تروسيكل بطريق إحدى قرى مركز سمالوط

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع سجى. م. د 9 سنوات مقيمة بإحدى قرى المركز ، متأثرة بإصابتها، أثناء استقلالها توك توك كما أسفر الحادث عن إصابة الطفلة أحلام. ا. م 8 سنوات، باشتباه ارتجاج، وتم نقلهن إلى مستشفي سمالوط التخصصي، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة،وإيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق

وقررت النيابة العامة بندب مفتش صحة المركز لمناظرة الجثمان ، وكشف الدكتور محمد صلاح، مفتش الصحة، في تقريره الطبي، أن سبب الوفاة يرجع إلى نزيف بالمخ نتيجة شدة الارتطام.

وتم تحرير المحضر اللازم كما باشرت جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.