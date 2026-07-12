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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور ورطني وصلاح بيعمل اللي بطلبه منه.. فتوح يتحدث عن علاقته بزملائه بالمنتخب

فتوح
فتوح
ياسمين تيسير
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تحدث أحمد فتوح نجم الزمالك والمنتخب عن علاقته بـ إمام عاشور نجم الأهلي والمنتخب .

وقال في تصريحات تليفزيونية: "أكتر جناح بلعب معاه وبنفهم بعض إمام عاشور ويعتبر أقرب لاعب ليا في المنتخب".

وتابع “ أكتر لاعب دمه خفيف في منتخب مصر هو دونجا”.

وأكمل “إمام عاشور ورطني ساعة حفلة راغب علامة وقالي تعالى يا عم متخافش محدش هيصورنا ساعتها أنا اتغرمت مليون جنيه وهو محصلوش حاجة لأنه كان إجازة ”.

وتابع "مفيش ضرب من كابتن حسام حسن، ممكن يتعصب علينا أكتر كلمة الكابتن حسام بيكررها قبل ما ننزل أي ماتش "نكسب" هو مبيحبش يخسر".

وأكمل “أنا الوحيد اللي صلاح بيعملى أي حاجة بطلبها منه أنا مبحبش أصحى بدري علشان الفطار ومبحبش أفطر وصلاح بيسيبني نايم”.

فتوح الاهلي منتخب مصر

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