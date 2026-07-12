حسام حسن يوجه رساله للاعبي المنتخب ويكشف سر حديثه معهم بمباراة نيوزيلندا

وجه حسام حسن المدير الفني للمنتخب رسالة للاعبي الفريق عقب تألقهم في كأس العالم.

وقال في رسالة عبر قناة أون :"أنا اتشرفت أن أنا درّبت المجموعة دي من اللاعبين وبشكرهم".

وتابع: “بين شوطين ماتش مصر ونيوزيلندا فكرتهم بالناس اللي سهرانين في مصر والناس اللي في القهاوي والكافيهات والناس اللي مسافرين بالساعات عشان يتفرجوا على الماتش في الملعب، قولتلهم الناس دول هياخدوا ايه غير انكوا تفرحوهم؟ الناس دول ميستاهلوش يناموا زعلانين، بس فيه ناس كانت مفكرة ان انا ضربتهم”

وتابع :"كنت بزعق بشكل ايجابي، زعيق فيه احترام بيننا وبين بعض، فكرتهم وقولتلهم كنت حاسس ان ده هيحصل، قولتلهم مش هبدل وقدامكوا 5 دقايق بس بعد الشوط التاني واللي هلاقيه بنفس المستوى ممكن اغير الـ 5 تبديلات، هما عارفين لو خدت قرار هيتنفذ، وهما قدّروا المسؤولية"

واكمل “ بعض المدربين اللي فاتوا هما السبب مقدروش يوصلوا الثقة انك تقدر تحقق طموحك، اللاعيبة دي عندها امكانيات، الانسان المصري وتحديدا اللاعب المصري ذكي وعنده حلول بس لازم توجهه وتضيع الفوارق المعنوية بينك وبين المنتخبات الأوروبية”

وتابع “مكنتش راضي عن التعادل ضد بلجيكا ولا كنت متفاجئ من مستوانا أحنا كنا الأقرب للمكسب واحنا اللي بدأنا بالتهديف كان لينا ضربة جزاء 100% لـ زيزو واعتقد الحكم ده محكمش تاني بعد الماتش ده”

واضاف “ وأنا بشتغل مع اللاعيبة على الماتشات مكنتش بقول بلجيكا ولا الأرجنتين كنت بقول المنافس ومكنتش بقول ميسي ولا أي نجم تاني كنت بقول بالأرقام أو المراكز أنا عايز أعمل فريق ميخافش من حد”