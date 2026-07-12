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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يطلب تقريرًا مفصلًا عن اللاعبين مزدوجي الجنسية بعد نجاح هيثم حسن

حسام حسن
حسام حسن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

طلب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إعداد تقرير مفصل يتضمن أسماء اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين يحق لهم تمثيل المنتخب الوطني، وذلك في إطار خطة الجهاز الفني لتوسيع قاعدة الاختيارات خلال الفترة المقبلة.

وجاء تحرك الجهاز الفني بعد نجاح تجربة ضم هيثم حسن، في ظل الاهتمام بمواصلة متابعة اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج، والعمل على استقطاب العناصر المميزة لدعم صفوف المنتخب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، أمس السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، عقب عودتهم من البطولة، تقديرًا لما قدموه من أداء مشرف رفع اسم الكرة المصرية عالميًا.

ومنح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي تحقق في كأس العالم 2026.

وأنهى منتخب مصر مشواره في البطولة بالخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، بعد أداء قوي نال إشادة واسعة، ليختتم الفراعنة مشاركة تاريخية تعد الأفضل في تاريخهم بالمونديال.


 

حسام حسن منتخب مصر مزدوجي الجنسية المنتخب الوطني حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

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