نفوق 7 رءوس ماشية في حريق حظيرة في العدوة بالمنيا

نشب حريق بحظيرة ماشية بمدينة العدوة شمال المنيا، اليوم، مما تسبب في نفوق 7 رءوس ماشية من الأبقار والجاموس والمعدة للبيع أضاحي، دون أضرار بشرية، وارجع التحريات الاوليه أن الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل حظيرة للماشية وتم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية بالمنيا، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون أضرار بشرية.

وأسفر الحريق في نفوق 7 رءوس ماشية من الأبقار والجاموس والمعدة للبيع أضاحي، دون أضرار بشرية، ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.