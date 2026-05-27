موظفو خدمة عملاء مزيفين.. ضبط المتهمين بالنصب على مودعي البنوك في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين في المنيا بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونهما موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وتحديث بياناتهم البنكية وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 4 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، 5 شرائح خطوط هواتف محمولة مختلفة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.