ضبط شاب زعم تحصيل ضابط غرامة منه دون وجه حق في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي إدعى خلاله القائم على النشر قيام أحد رجال المرور بسحب رخصة القيادة الخاصة به وتحصيل غرامة مالية منه حال قيادته دراجته النارية دون وجه حق بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله ، وأمكن تحديد (القائم على النشر - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 20 الجارى وحال قيادته دراجته النارية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه قام أحد ضباط المرور بسحب رخصة القيادة خاصته بإيصال سحب إلكترونى لمخالفة عدم إتباع إشارات المرور، وتسليمه إيصال سحب وقدم المذكور الإيصال المُشار إليه وقرر بتضرره من قيام الضابط بسحب رخصة القيادة خاصته وعدم تغريمه فى حينه، وبتاريخ 21 الجارى وحال سيره بالدراجة المُشار إليها توقف فى الممنوع بدائرة قسم شرطة أول الرمل فقام أحد ضباط المرور المُعين بذات المنطقة وطلب رخصة القيادة والتسيير فقام بتقديم رخصة تسيير الدراجة وإيصال سحب رخصة القيادة حيث قام الضابط المذكور بتغريمه غرامة فورية بالإيصال لإرتكابه مخالفة الوقوف فى الممنوع وتسليمه إيصال وإنصرف عقب ذلك، وأقر بإدعائه الكاذب لتضرره من تحرير المخالفات المشار إليها

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.. وتولت النيابة العامة التحقيق.