5 نجوم سوبر.. غيابات مؤثرة في صفوف روسيا بـ ودية مصر

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، مساء اليوم الخميس، أولى مبارياته الودية ضمن المعسكر التحضيري الأخير استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك عندما يلتقي نظيره الروسي على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن فعاليات بطولة “كأس العاصمة الجديدة”، التي تأتي في إطار تجهيز المنتخب الوطني بأفضل صورة ممكنة قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

تاريخ مواجهات مصر وروسيا

تحمل مواجهة الليلة طابعًا خاصًا، في ظل التاريخ السابق بين المنتخبين، حيث سبق أن التقى منتخبا مصر وروسيا في 7 مباريات من قبل، بواقع 6 مباريات ودية ومواجهة رسمية واحدة فقط.

وتعد المباراة الرسمية الوحيدة بين الطرفين هي المواجهة التي جمعتهما في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2018، والتي أقيمت على الأراضي الروسية، وشهدت تفوق أصحاب الأرض بنتيجة 3-1.

ذكرى مونديال 2018 تعود من جديد

دخل المنتخب المصري مواجهة روسيا في مونديال 2018 تحت ضغوط كبيرة، بعدما خسر اللقاء الافتتاحي أمام منتخب أوروجواي بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، رغم الأداء الدفاعي المميز الذي قدمه الفراعنة طوال المباراة.

لكن المنتخب الروسي نجح في فرض سيطرته خلال المواجهة الثانية، بعدما تقدم أولًا بهدف عكسي سجله القائد أحمد فتحي بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف المنتخب الروسي هدفين آخرين خلال أقل من نصف ساعة، ليضع المنتخب المصري في موقف صعب.

وشهدت المباراة وقتها الظهور الأول للنجم محمد صلاح بعد تعافيه من إصابة الكتف الشهيرة، حيث تمكن من تسجيل أول أهدافه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، إلا أن هدفه لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد

تشكيل مصر المتوقع بودية روسيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه، أقطاي عبدالله، عمر مرموش

تشكيل منتخب روسيا المتوقع بودية مصر

حراسة المرمى: ستانيسلاف أجكاتسيف.

خط الدفاع: إيليا فاخانيا، ألكسندر سيليانوف، فيكتور ميليوخين، دانيل كروغوفوي.

خط الوسط: إيفان أوبلياكوف، ماتفي كيسلياك، دميتري بارينوف.

خط الهجوم: مكسيم جلوشينكوف، إيفان سيرغييف، ألكسندر جولوفين.

5 غيابات في صفوف روسيا

ذكرت صحيفة “سبورت ميل” الروسية أن فاليري كاربين اضطر لاستبعاد 5 عناصر أساسية من قائمة “الدب الروسي” المخصصة لخوض 3 مواجهات ودية متتالية في المعسكر الحالي، والتي تبدأ بمواجهة مصر، ثم بوركينا فاسو، وتختتم بلقاء ترينيداد وتوباجو.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب روسيا إبقاء ثنائي خط الظهر، مكسيم أوسيبينكو (دينامو موسكو) ودانييل دينيسوف (سبارتاك موسكو)، في معسكر التدريب الفرعي بنوفوجورسك وعدم سفرهم لمصر، لتجهيزهم للمباراتين الوديتين التاليتين.

وغادر معسكر المنتخب الروسي رسميًا ثلاثي خط الوسط والهجوم؛ لاعب الوسط دانيل بروتسيف وثنائي الهجوم ديمتري فوروبيوف (لوكوموتيف موسكو) وكونستانتين تيوكافين (دينامو موسكو) بداعي الإصابة.