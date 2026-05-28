واشنطن تشدد الخناق.. إدراج هيئة إيرانية لإدارة عبور مضيق هرمز ضمن قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إضافة “هيئة مضيق الخليج الفارسي” التابعة لإيران إلى قائمة العقوبات الخاصة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على طهران فيما يتعلق بتنظيم حركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.

وذكرت الوزارة أن الهيئة التي أنشأتها السلطات الإيرانية تتولى إدارة وتنظيم طلبات عبور السفن عبر مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.

وبحسب البيان، فإن إدراج الهيئة ضمن القائمة السوداء سيؤدي إلى تقييد قدرتها على تنفيذ أي معاملات مالية دولية، مع فرض حظر على تعامل الأفراد والشركات الأمريكية معها، إلى جانب إمكانية فرض عقوبات ثانوية تطال أطرافاً غير أمريكية تتعامل مع الكيان المدرج. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف الحد من قدرة الهيئة على إدارة الموارد التي تقول واشنطن إنها قد تُستخدم في أنشطة “تضر بالأمن الإقليمي”.

في المقابل، لم يصدر رد رسمي موسع من جانب إيران حتى الآن، إلا أن طهران عادة ما ترفض مثل هذه الإجراءات وتصف العقوبات الأمريكية بأنها “أحادية الجانب”، معتبرة أنها تعرقل مسارات الحوار والدبلوماسية.