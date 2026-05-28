اليوم.. منتخب مصر للناشئين في مواجهة تنزانيا بنصف نهائي أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب تنزانيا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين المقامة حاليًا في المغرب.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الأداء القوي الذي قدمه في الدور ربع النهائي، حين نجح في تحقيق فوز كبير على منتخب كوت ديفوار بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للفراعنة على المستويين الفني والبدني، ليؤكد المنتخب جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري.

في المقابل، تأهل منتخب تنزانيا إلى الدور نصف النهائي بعد مواجهة قوية أمام منتخب الجزائر، انتهت بالتعادل قبل أن تحسم ركلات الترجيح بطاقة العبور لصالح المنتخب التنزاني، الذي يسعى بدوره إلى مواصلة مفاجآته في البطولة والوصول إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي البطولة

تنطلق المباراة المرتقبة بين منتخب مصر للناشئين ونظيره التنزاني في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تقام المواجهة وسط متابعة جماهيرية كبيرة من عشاق الكرة الإفريقية، خاصة في ظل تطور مستوى المنتخبات المشاركة في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الخامسة، كما سيتم بث اللقاء من خلال القناة الرسمية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موقع يوتيوب، إلى جانب منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما يتيح للجماهير فرصة متابعة المباراة عبر أكثر من وسيلة.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة نتائجه الإيجابية والتأهل إلى المباراة النهائية، من أجل الاقتراب خطوة جديدة من التتويج بالبطولة، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعبون طوال مشوارهم في المنافسات الحالية.