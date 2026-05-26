قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاولت زرع ألغام بحرية.. الجيش الأمريكي يعلن استهداف منصات صواريخ وقوارب إيرانية
جون إدوارد يضع مونديال الأندية 2029 ضمن مشروعه مع الزمالك
قطر تنفي عرضها مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق
موعد أذان الفجر يوم عرفة 2026.. اعرف كم ساعة تصوم واغتنمه بهذا الدعاء
أكسيوس: ترامب مستعد لدعم إسرائيل في تصعيدها ضد حزب الله
دعاء يوم عرفة 2026 وفضل وقفة عرفات للحجاج والمسلمين
لبيك اللهم لبيك.. محمد هنيدي بملابس الإحرام في مكة المكرمة
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يصل السعودية لأداء فريضة الحج
رسائل وصور تهنئة عيد الأضحى 2026.. أرسلها الآن للأهل والأصدقاء
متى يوم عرفة 2026؟ ردد هذه الأدعية فى هذا اليوم المبارك
حصاد مثير للدوري الممتاز.. أرقام تكشف الأقوى والأضعف في الموسم
ترامب: اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب سيسلم فورا لأمريكا أو يدمر في مكانه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منسق منتخب الناشئين: أغلقنا صفحة كوت ديفوار ونركز على مواجهة تنزانيا الصعبة

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
رباب الهواري

تحدث أحمد درويش، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للناشئين، عن استعدادات منتخب الناشئين لمواجهة ىتنزانيا في الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا، مشيدًا بما قدمه اللاعبون حتى الآن. 

وقال درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «منتخب الناشئين على قدر المسؤولية حتى الآن.. منتخب جاء من بعيد ولم يكن في الحسبان قبل انطلاق البطولة».

وأردف قائلًا: «بدأنا بداية ليست جيدة بالتعادل مع إثيوبيا ثم استطعنا بعد ذلك الفوز على تونس بهدفين مقابل هدف، وحتى مباراة المغرب التي خسرناها قدمنا فيها مباراة جيدة ولم يحالفنا التوفيق في المباراة».

وتابع درويش: «منتخب مصر للناشئين لم يصل إلى المربع الذهبي لكأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا منذ 2003، والمفارقة أن الكابتن حسين عبد اللطيف كان وقتها المدرب العام للمنتخب».

وأشار درويش إلى أن منتخب كوت ديفوار كان من أقوى منتخبات الدور ربع النهائي وحقق نتائج قوية في دور المجموعات، وحققنا انتصارًا عريضًا عليه، وأغلقنا صفحة هذه المباراة وفتحنا صفحة مباراة تنزانيا في نصف النهائي».

وأكد منسق منتخب الناشئين الإعلامي صعوبة مواجهة تنزانيا في الدور نصف النهائي، مشيرًا إلى أن منتخب الناشئين واجه تنزانيا مؤخرًا وديًا في مباراتين وانتصر في مباراة بصعوبة بهدف نظيف وتعادل سلبيًا في المباراة الأخرى.

ولفت درويش إلى أن تشكيل منتخب مصر للناشئين الأساسي أمام كوت ديفوار ضم 11 لاعبًا من 8 أندية مختلفة وهذا أمر جيد جدًا.

منتخب الناشئين امم افريقيا حسين عبداللطيف اخبار الرياضة منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادات ادخار في البنوك اليوم

هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

الإيجار القديم

مفيش طرد .. تحركات برلمانية جديدة في ملف الإيجار القديم | خاص

سعر الذهب

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز

الزمالك

أحمد حسن يكشف أولى صفقات الزمالك بعد اقتراب فك القيد

ترشيحاتنا

الكوارع

سر طراوة الكوارع في عيد الأضحى مثل المحلات

صيام عرفة

مش هتتعب.. نصائح لـ صيام يوم عرفة دون جوع أو عطش

مرض يهدد الرجال

مش للستات بس.. فيروس الورم الحليمي يهدد الرجال بالسرطان: إليك الأعراض

بالصور

سيارة كوزموس.. رهان لوسيد لاختراق سوق الكهرباء العالمي من السعودية

كوزموس
كوزموس
كوزموس

مرسيدس تكشف رسميا عن AMG GT الكهربائية بقوة تتجاوز 1100 حصان

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رسميا .. مصر تتصدر أفريقيا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

طريقة عمل الكرشة والفشة زي محلات السيدة

الفشة والكرشة
الفشة والكرشة
الفشة والكرشة

فيديو

أغنية رايحين لبيتك

المتحدة تطرح رايحين لبيتك إهداء بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطلق عجيبة الدنيا دي .. أحدث أعماله الغنائية

حكاية بطل

حكاية بطل| قصة استشهاد ملازم أول إسلام محمد إسماعيل وأحمد فوزي عقل.. فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد