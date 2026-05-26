منسق منتخب الناشئين: أغلقنا صفحة كوت ديفوار ونركز على مواجهة تنزانيا الصعبة

تحدث أحمد درويش، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للناشئين، عن استعدادات منتخب الناشئين لمواجهة ىتنزانيا في الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا، مشيدًا بما قدمه اللاعبون حتى الآن.

وقال درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «منتخب الناشئين على قدر المسؤولية حتى الآن.. منتخب جاء من بعيد ولم يكن في الحسبان قبل انطلاق البطولة».

وأردف قائلًا: «بدأنا بداية ليست جيدة بالتعادل مع إثيوبيا ثم استطعنا بعد ذلك الفوز على تونس بهدفين مقابل هدف، وحتى مباراة المغرب التي خسرناها قدمنا فيها مباراة جيدة ولم يحالفنا التوفيق في المباراة».

وتابع درويش: «منتخب مصر للناشئين لم يصل إلى المربع الذهبي لكأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا منذ 2003، والمفارقة أن الكابتن حسين عبد اللطيف كان وقتها المدرب العام للمنتخب».

وأشار درويش إلى أن منتخب كوت ديفوار كان من أقوى منتخبات الدور ربع النهائي وحقق نتائج قوية في دور المجموعات، وحققنا انتصارًا عريضًا عليه، وأغلقنا صفحة هذه المباراة وفتحنا صفحة مباراة تنزانيا في نصف النهائي».

وأكد منسق منتخب الناشئين الإعلامي صعوبة مواجهة تنزانيا في الدور نصف النهائي، مشيرًا إلى أن منتخب الناشئين واجه تنزانيا مؤخرًا وديًا في مباراتين وانتصر في مباراة بصعوبة بهدف نظيف وتعادل سلبيًا في المباراة الأخرى.

ولفت درويش إلى أن تشكيل منتخب مصر للناشئين الأساسي أمام كوت ديفوار ضم 11 لاعبًا من 8 أندية مختلفة وهذا أمر جيد جدًا.