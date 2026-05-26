أمم إفريقيا.. منتخب الناشئين يواصل تدريباته استعدادا لتخطي عقبة تنزانيا

يواصل منتخب الناشئين بقيادة حسين عبداللطيف تدريباته استعدادًا لمواجهة تنزانيا، في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية، بالمغرب.

ويواجه منتخب الناشئين، بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، نظيره التنزاني، في السابعة مساء بعد غد الخميس بملعب مولاي الحسن، في العاصمة المغربية الرباط.

وقرر حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب الناشئين خوض لاعبيه التدريبات مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة تنزانيا.

وتغلب منتخب الناشئين بقيادة حسين عبداللطيف على نظيره كوت ديفوار بالدور ربع النهائي، والتي إنتهت بفوز فراعنة الناشئين بأربعة أهداف مقابل هدف.

واجتمع الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة منتخب الناشئين، والمشرف على المنتخب، بالجهاز الفني واللاعبين، قبل انطلاق تدريبات أمس الإثنين ووجه لهم التحية على الظهور المشرف في الدور ربع النهائي.

وبدوره، أشاد حسين عبد اللطيف بالمستوى، الذي قدمه لاعبوه أمام كوت ديفوار، والروح العالية التي أظهروها، وأكد التمسك بمواصلة المشوار الناجح في كأس الأمم الإفريقية للناشئين، بتجاوز تنزانيا للعبور إلى المباراة النهائية.