أحمد شوبير: منتخب الناشئين لا يطمئن قبل كأس العالم

علق الإعلامي أحمد شوبير على تأهل منتخب مصر للناشئين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في المغرب، إلى جانب ضمان المشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها نهاية العام الجاري في قطر.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن منتخب الناشئين ظهر بصورة سيئة للغاية خلال الشوط الأول من مواجهة المغرب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، مؤكدًا أن الأداء الحالي لا يبشر بظهور قوي في كأس العالم.

وأوضح أن مجرد التأهل إلى مونديال الناشئين لا يمكن اعتباره إنجازًا كبيرًا، خاصة أن جميع المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا ضمنت تلقائيًا بطاقة التأهل إلى كأس العالم، مطالبًا الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف بضرورة تجهيز الفريق بشكل أفضل قبل البطولة العالمية.

كما تطرق شوبير إلى الصراع المشتعل على لقب الدوري الممتاز، قبل الجولة الحاسمة من مرحلة التتويج، التي تشهد مواجهات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز ضد سموحة، والأهلي أمام المصري البورسعيدي.

وأشار إلى أن الزمالك يملك الحظوظ الأكبر للتتويج باللقب، بينما تبقى فرص بيراميدز قائمة ولكنها صعبة، في حين تبدو فرص الأهلي الأكثر تعقيدًا.

وأضاف شوبير أن نسب التتويج من وجهة نظره تمنح الزمالك 70% للفوز بالدوري، مقابل 20% لبيراميدز و10% فقط للأهلي، مؤكدًا أن الزمالك إذا فشل في تحقيق الفوز أو التعادل أمام سيراميكا، فلن يكون مستحقًا للتتويج باللقب.