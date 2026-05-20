جوارديولا يؤجل حسم مستقبله مع مانشستر سيتي بعد ضياع لقب البريميرليج

أثار بيب جوارديولا حالة من الغموض بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي، بعدما امتنع عن حسم موقفه من البقاء أو الرحيل عقب تعادل فريقه أمام بورنموث بنتيجة 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد مانشستر سيتي فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هذا التعثر، ليمنح أرسنال الأفضلية لحسم البطولة رسميًا وإنهاء سنوات طويلة من الغياب عن منصة التتويج.

وفي تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، شدد المدرب الإسباني على أن الوقت الحالي غير مناسب للحديث عن مستقبله، موضحًا أن تركيزه ينصب بالكامل على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

وأشار جوارديولا إلى أنه ما زال مرتبطًا بعقد مع النادي يمتد لموسم إضافي، مؤكدًا أن أي قرار يخص مستقبله سيتم مناقشته لاحقًا مع إدارة مانشستر سيتي عقب نهاية المنافسات.

وأضاف أن أول خطوة ستكون عقد جلسة مع رئيس النادي، قبل الحديث مع اللاعبين والجهاز الفني، من أجل تقييم المرحلة المقبلة واتخاذ القرار المناسب.

ويعيش مانشستر سيتي نهاية موسم صعبة بعد خسارة لقب الدوري، رغم المنافسة القوية التي استمرت حتى الجولات الأخيرة، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية انتهاء حقبة جوارديولا مع الفريق.

ومنذ توليه تدريب السيتي عام 2016، قاد جوارديولا النادي لتحقيق سلسلة من الإنجازات التاريخية، أبرزها الفوز بـ6 ألقاب للدوري الإنجليزي، إلى جانب التتويج بدوري أبطال أوروبا وعدد كبير من البطولات المحلية، ليصبح أحد أبرز المدربين في تاريخ الكرة الإنجليزية الحديثة.