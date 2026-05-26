محسن صالح: مدرب الأهلي القادم أجنبي

تحدث محسن صالح، نجم الأهلي السابق، عن ملف المدير الفني الجديد للفريق، بعد نهاية الموسم الحالي وعدم نجاح الأهلي في التتويج بلقب الدوري تحت قيادة المدرب الدنماركي ييس توروب.

وأكد محسن صالح، خلال تصريحات إذاعية، أن الاتجاه داخل الأهلي يسير نحو التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن اسم علي ماهر كان يمكن أن يدخل دائرة الترشيحات بشروط معينة.

وأوضح أن التتويج بلقب الدوري كان سيمنح علي ماهر أفضلية قوية وفرصة حقيقية لتولي تدريب الأهلي، معتبرًا أن الفوز بالبطولة المحلية يمثل “شهادة عبور” لأي مدرب مصري من أجل قيادة القلعة الحمراء.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن المنافسة على الدوري وحدها لا تكفي، خاصة مع طبيعة الضغوط والطموحات داخل النادي، التي تجعل الإدارة تبحث دائمًا عن مدرب يمتلك سجلًا قويًا في حصد البطولات.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أنهى الموسم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري تحت قيادة علي ماهر، بينما اكتفى الأهلي بالمركز الثالث مع ييس توروب، في موسم شهد تراجع نتائج الفريق محليًا.