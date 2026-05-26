بعد فتة ولحمة العيد.. كيف تتجنب زيادة الوزن؟

مع أجواء عيد الأضحى والأكلات الدسمة، يخاف كثيرون من زيادة الوزن خلال أيام قليلة، لكن يمكن الاستمتاع بالعيد دون حرمان أو زيادة ملحوظة إذا تم اتباع بعض العادات البسيطة.

كيف تحافظ على وزنك في العيد دون زيادة؟

ابدأ يومك بوجبة خفيفة متوازنة

لا تذهب إلى العزومات وأنت جائع بشدة، لأن ذلك يزيد من كمية الطعام التي تتناولها. يفضل تناول زبادي أو بيض أو ثمرة فاكهة قبل الخروج.

تحكم في الكميات لا في نوع الطعام

يمكنك تناول الفتة واللحوم، لكن بكميات معتدلة، مع تقليل السمن والدهون الظاهرة.

ركز على السلطة والخضروات

الخضروات تمنحك الشعور بالشبع وتساعد على تحسين الهضم، خاصة مع الوجبات الدسمة.

قلل المشروبات الغازية والحلويات

المشروبات السكرية تضيف سعرات كبيرة دون إحساس بالشبع، لذلك يفضل استبدالها بالماء أو العصائر الطبيعية غير المحلاة.

امشِ بعد الأكل

المشي لمدة 20 إلى 30 دقيقة بعد الوجبات يساعد على تحسين الهضم وحرق جزء من السعرات.

لا تكثر من الأكل طوال اليوم

كثرة “النقنقة” وتناول الطعام بين الوجبات من أكثر أسباب زيادة الوزن في العيد.

اشرب كمية كافية من الماء

الماء يساعد على تقليل الشهية وتحسين عملية الحرق والهضم.

اختر طرق الطهي الصحية



يفضل الشوي أو السلق بدلًا من القلي، مع تقليل الدهون والزيوت قدر الإمكان.

نم بشكل جيد

قلة النوم تزيد الرغبة في تناول السكريات والأطعمة الدسمة.

لا تبدأ الرجيم بعد العيد مباشرة بعنف

الاعتدال أثناء العيد أفضل من حرمان شديد بعده، حتى لا يدخل الجسم في اضطراب غذائي.



استمتع بأكل العيد، لكن باعتدال وتوازن، فالمشكلة ليست في وجبة واحدة، بل في الإفراط المتكرر طوال أيام العيد.