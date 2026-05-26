أسرار شوي اللحم الطري في عيد الأضحى

يحرص كثيرون خلال عيد الأضحى على تحضير اللحوم المشوية بمذاق مميز وقوام طري، لكن أحيانًا تخرج اللحمة جافة أو قاسية بسبب بعض الأخطاء أثناء التحضير أو الشوي.

وهناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد في الحصول على لحم مشوي طري وغني بالعصارة.

ويؤكد خبراء الطهي، أن اختيار نوع اللحمة يعد أول خطوة مهمة، حيث يفضل استخدام قطع تحتوي على نسبة دهون متوسطة لأنها تمنح اللحم طراوة أثناء الشوي، مع تقطيعها بأحجام متساوية لضمان النضج بشكل متوازن.

ومن أبرز أسرار الطراوة ترك اللحمة في التتبيلة فترة كافية، ويفضل أن تحتوي التتبيلة على مكونات تساعد على تليين الأنسجة مثل الزبادي، البصل المبشور، عصير الليمون أو الخل بكميات معتدلة، مع إضافة التوابل قبل الشوي بساعات.

كما ينصح بعدم وضع اللحم مباشرة على نار هادئة، بل يجب أن تكون الشواية ساخنة أولًا حتى تحتفظ اللحمة بعصارتها الداخلية، مع تقليب القطع مرة أو مرتين فقط لتجنب فقدان السوائل.

ومن الأخطاء الشائعة الضغط على اللحم أثناء الشوي، لأن ذلك يؤدي لخروج العصارة وجفاف القطع، لذلك يفضل تركها تنضج بهدوء حتى تكتسب لونًا ذهبيًا ونكهة مدخنة مميزة.

ويفضل أيضًا ترك اللحم يرتاح لبضع دقائق بعد رفعه من الشواية قبل التقديم، وهي خطوة تساعد على إعادة توزيع العصارة داخل القطع والحفاظ على طراوتها.

وتكتمل وجبة المشويات بتقديم السلطات والخضروات المشوية بجانبها، ما يمنح السفرة مذاقًا متوازنًا وأجواء عيد مميزة.