تحرك لدعم الأندية الجماهيرية .. وزير الرياضة والرابطة يبحثان عن حلول

عقد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل اجتماعًا مهمًا مع أحمد دياب، لبحث أبرز التحديات التي تواجه الأندية الجماهيرية خلال الفترة الحالية، والعمل على إيجاد حلول عملية تساهم في استقرارها واستعادة دورها التنافسي في البطولات المحلية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالأوضاع الفنية والإدارية والمالية داخل الأندية الجماهيرية، في ظل الأزمات التي تعاني منها بعض الفرق خلال المواسم الأخيرة، سواء على مستوى النتائج أو الجوانب التنظيمية والاقتصادية.

وأكد الطرفان أهمية تقديم الدعم اللازم لهذه الأندية، نظرًا لما تمثله من قيمة جماهيرية وتاريخية كبيرة في الكرة المصرية، بالإضافة إلى دورها في اكتشاف المواهب وتطوير المنافسة داخل المسابقات المحلية.

كما تناولت الجلسة استعراض الخطط والرؤى التي قدمتها مجالس إدارات الأندية المختلفة، والتي تضمنت مقترحات لتطوير البنية الإدارية وتحسين الموارد المالية، إلى جانب وضع برامج فنية تساعد الفرق على العودة للمنافسة بقوة خلال المرحلة المقبلة.

وتم الاتفاق على دراسة تلك المقترحات بشكل تفصيلي، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذ مناسبة تضمن تحقيق الاستقرار الفني والإداري، مع توفير بيئة تساعد الأندية على تحقيق نتائج إيجابية بشكل مستدام.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة ورابطة الأندية لدعم استقرار الكرة المصرية، والحفاظ على قوة الأندية الجماهيرية التي تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المسابقات المحلية وزيادة الحضور الجماهيري.

وتسعى الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة إلى وضع خطة شاملة للتعاون مع الأندية، بما يساهم في تحسين الأداء الإداري والفني، وخلق حالة من التوازن التنافسي داخل الدوري المصري