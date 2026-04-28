الإسماعيلي ينعش آمال البقاء بفوز قاتل على بتروجت في دوري نايل

حقق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا وغاليًا على حساب بتروجت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة تفادي الهبوط بدوري نايل، ليُبقي الدراويش على حظوظهم في البقاء بعدما انتزعوا انتصارًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة.

وجاءت المباراة مثيرة وشهدت إهدارًا متبادلًا للفرص من الجانبين، خاصة من لاعبي بتروجت الذين تسابقوا على إضاعة الفرص السهلة، وكان أبرزها بدر موسى الذي أهدر ثلاث فرص محققة كادت تمنح فريقه التقدم.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، خطف أنور صقر هدف الفوز القاتل للإسماعيلي بعدما قاد إيريك تراوري هجمة مرتدة سريعة من منتصف الملعب، ومرر الكرة إلى صقر الذي انطلق بها نحو منطقة الجزاء قبل أن يسددها ببراعة في أقصى يسار المرمى.

ورفع الإسماعيلي بهذا الفوز رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأخير بمجموعة تفادي الهبوط، ليُنعش آماله في البقاء، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 34 نقطة في المركز الخامس.

وعقب الهدف، شهدت المباراة مشاهد مؤثرة داخل صفوف الدراويش، بعدما دخل حسني عبد ربه المدير الرياضي للنادي في نوبة بكاء، بينما احتفل خالد جلال مع جماهير الإسماعيلي بالفوز الذي أعاد الأمل للفريق الأصفر.

ويحمل هذا الانتصار أهمية خاصة، كونه الأول للإسماعيلي بعد غياب 187 يومًا دون انتصارات، كما يعد الفوز الأول للفريق خلال مرحلة تفادي الهبوط.

تشكيل الإسماعيلي أمام بتروجت

حراسة المرمى: عبدالله جمال.

الدفاع: حاتم سكر، أحمد أيمن، محمد نصر، إبراهيم النجعاوي.

الوسط: علي الملواني، عبدالرحمن كتكوت، محمد سمير كونتا، عمرو سعيد.

الهجوم: نادر فرج، إيريك تراوري.

تشكيل بتروجت أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: إسلام عبدالله، أحمد بحبح، بركات حجاج، محمود شديد.

الوسط: أمادو باه، مصطفى الجمل، أدهم حامد.

الهجوم: بدر موسى، جبريل شيكويدي، مصطفى البدري.