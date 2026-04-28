نهاية أسطورية تقترب.. محمد صلاح يستعد لوداع ليفربول بعد 9 سنوات تاريخية

يستعد أسطورة الكرة المصرية محمد صلاح لإسدال الستار على رحلته التاريخية مع ليفربول بعد مسيرة استثنائية امتدت تسعة أعوام داخل قلعة آنفيلد كتب خلالها اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي.

وبات رحيل قائد منتخب مصر عن صفوف ليفربول مسألة وقت في ظل تقارير متزايدة تشير إلى اقتراب الإعلان الرسمي عن وجهته المقبلة بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بإنهاء التعاقد بالتراضي، ليغادر النجم المصري النادي الإنجليزي في صفقة انتقال حر مع نهاية الموسم.

إرث تاريخي في آنفيلد

يترك محمد صلاح خلفه مسيرة حافلة بالإنجازات بعدما سجل أكثر من 250 هدفا بقميص ليفربول في مختلف البطولات وأسهم بشكل مباشر في عودة الفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

وخلال رحلته مع الريدز، نجح صلاح في التتويج بعدة ألقاب كبرى أبرزها دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي الممتاز كأس العالم للأندية إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ليصبح أحد أعظم لاعبي النادي عبر تاريخه الحديث.

الغموض يحيط بالمستقبل

ومع اقتراب نهاية الرحلة تتزايد التساؤلات حول الوجهة المقبلة للنجم المصري خاصة مع وجود اهتمام قوي من أندية دوري روشن السعودي بجانب تقارير تربطه بأندية كبرى في إيطاليا وفرنسا.

وأكد محمد مراد المنسق الإعلامي للمنتخب المصري في تصريحات تلفزيونية أن جميع الخيارات لا تزال مفتوحة أمام اللاعب وأن القرار النهائي سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة.

ورغم التزام وكيل أعماله رامي عباس الصمت فإن المؤشرات تؤكد أن وجهة اللاعب المقبلة قد تم الاستقرار عليها بالفعل تمهيدا للإعلان الرسمي قريبًا.

إصابة قد تحرم الجماهير من الوداع

وتأتي هذه التطورات في توقيت صعب بعدما تعرض صلاح لإصابة قوية خلال مواجهة كريستال بالاس الأخيرة ما قد يحرمه من خوض مباراته الوداعية بقميص ليفربول.

وكشف إبراهيم حسن أن فترة العلاج قد تصل إلى أربعة أسابيع، وهو ما يعني نهاية مشواره مع الفريق الإنجليزي قبل نهاية الموسم رسميًا.

يرحل محمد صلاح عن الملاعب الإنجليزية وهو في قمة عطائه الفني، ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته الكروية، وسط ترقب عالمي واسع لمعرفة النادي الذي سيحظى بخدمات أحد أفضل اللاعبين في العالم، وصاحب أعظم مسيرة عربية في تاريخ الكرة الأوروبية.