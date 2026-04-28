محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ.. نجم ليفربول بين عظماء البريميرليج

يواصل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول ترسيخ مكانته بين أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما اقتحم قائمة اللاعبين الأكثر تتويجا بجائزة رجل المباراة منذ عام 2009 ليؤكد من جديد أنه أحد أبرز النجوم الذين مروا على المسابقة عبر تاريخها الحديث.

محمد صلاح في المركز الرابع

وجاء محمد صلاح في المركز الرابع بالقائمة بعدما حصد الجائزة 51 مرة خلال 326 مباراة خاضها بقميصي ليفربول وتشيلسي وهو رقم يعكس حجم التأثير الكبير للنجم المصري داخل المستطيل الأخضر سواء بالأهداف أو الصناعة أو الحسم في اللحظات الكبرى.

وتفوّق صلاح على عدد من الأسماء اللامعة، أبرزهم سيرجيو أجويرو أسطورة مانشستر سيتي الذي جاء خامسا بعدما نال الجائزة 39 مرة في 275 مباراة كما تفوق أيضا على برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد والذي حققها 35 مرة بالإضافة إلى رحيم سترلينج الذي توج بها 35 مرة أيضًا.

هاري كين يتصدر القائمة

وفي صدارة القائمة جاء هاري كين نجم توتنهام هوتسبير السابق وبايرن ميونخ الحالي بعدما حصد الجائزة 69 مرة خلال 320 مباراة بينما حل إيدين هازارد نجم تشيلسي السابق ثانيا برصيد 62 مرة من 245 مباراة.

أما المركز الثالث فكان من نصيب كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي السابق بعدما حصد الجائزة 58 مرة خلال 288 مباراة في الدوري الإنجليزي.

ويؤكد هذا الإنجاز الجديد أن محمد صلاح لم يكن مجرد هداف استثنائي أو جناح سريع بل لاعب متكامل يمتلك القدرة على صناعة الفارق في أصعب المواقف ليواصل كتابة اسمه بحروف من ذهب بين كبار نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز ويمنح الجماهير المصرية والعربية سببا جديدا للفخر بما يقدمه في الملاعب الأوروبية.