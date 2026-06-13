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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن عبدالعزيز: مفيش خريطة واضحة في الزمالك ولازم نقف جنب النادي

ايمن عبد العزيز
ايمن عبد العزيز
محمد بدران

علق أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، على الأوضاع الحالية داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن النادي يمر بمرحلة تحتاج إلى تضافر الجهود ودعم الجميع، وذلك خلال ظهوره في برنامج «اللعيب في كأس العالم» المذاع عبر قناة إم بي سي مصر.

وقال أيمن عبدالعزيز إن هناك العديد من الأمور التي يفضل عدم الحديث عنها في الوقت الحالي، موضحًا: «لو اتكلمت هقول حاجات مش عاوز أقولها، إحنا بنقاوح في الغلط، وأنا مبطلعش أقاوح».

وأضاف أن الواقع داخل النادي لا يجب تجميله أو تقديمه بصورة مغايرة للحقيقة، مؤكدًا: «مينفعش أقول الأمور ماشية كويس وهي ماشية وحش، ومفيش خريطة واضحة».

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة مساندة النادي ومجلس الإدارة خلال الفترة الحالية، قائلًا: «الحاجة اللي نقدر نعملها نقف جنب الزمالك والإدارة».

وتطرق أيمن عبدالعزيز إلى دور رجل الأعمال ممدوح عباس في دعم النادي، مؤكدًا أنه الأكثر مساهمة في مساندة الزمالك خلال السنوات الأخيرة، حيث قال: «اللي يتدخل هو ممدوح عباس، لأنه هو اللي شايلك، ده لو في حد له حق بالتدخل هو الأستاذ ممدوح لأنه شايل المجلس والنادي».

وأضاف: «هو قال مش هساعد، بس مفيش غيره بيساعد»، في إشارة إلى الدور الذي يقوم به في دعم القلعة البيضاء.

كما أعرب عن استيائه من بعض الأحاديث المتداولة بشأن وجود أطراف أخرى تدير ملف الكرة داخل النادي، موضحًا: «الكلام اللي بيطلع أن مجلس الإدارة له رأي، وجون له رأي، بيزعلني على الزمالك لما يتقال كده، مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة».

واختتم أيمن عبدالعزيز تصريحاته بالتأكيد على أن المسؤولية الإدارية والفنية داخل النادي تقع على عاتق مجلس الإدارة، قائلًا: «اللي بيدير الكرة والنادي هو مجلس الإدارة، ودي مرحلة لازم نقف فيها جنب النادي»، مطالبًا جماهير الزمالك بدعم الفريق ومساندة الإدارة في هذه المرحلة المهمة.

ايمن عبد العزيز الزمالك قضايا الزمالك مجلس ادارة الزمالك

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