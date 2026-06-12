أسعار ومواصفات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026 في السعودية| صور

تُعد كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية الفاخرة التي تنتمي إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم.

واستطاعت هذه السيارة ترسيخ مكانتها داخل العديد من الأسواق بفضل أبعادها الضخمة ومستوى الرحابة، إلى جانب الدفع بمنظومة كهربائية تجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة.

أبعاد كاديلاك إسكاليد IQ 2026

تعتمد كاديلاك إسكاليد IQ 2026 على هيكل ضخم حيث يبلغ طول السيارة 5.697 متر، بينما يصل عرضها إلى 2.093 متر، في حين يبلغ ارتفاعها 1.933 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.460 متر، وتوفر السيارة خلوصًا أرضيًا يبلغ 175 ملم.

كاديلاك إسكاليد IQ 2026

حصلت السيارة على منظومة إضاءة تعتمد بالكامل على تقنية LED، سواء في المصابيح الأمامية أو الخلفية، إضافة إلى الإضاءة النهارية، كما زُودت بعجلات كبيرة قياس 24 بوصة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى شبكة ذات مظهر عصري تنتمي إلى العائلة الكهربائية.

محرك وأداء كاديلاك إسكاليد IQ 2026

تعتمد إسكاليد IQ الجديدة على نظام دفع كهربائي كامل يتكون من محركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع كلي للعجلات AWD، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 750 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 1064 نيوتن متر، وتنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو النظام المعتاد في السيارات الكهربائية الحديثة.

كاديلاك إسكاليد IQ 2026

بطارية ومدى كاديلاك إسكاليد IQ 2026

دعمت السيارة ببطارية كبيرة بسعة 200 كيلوواط ساعة، ويصل مدى القيادة الكهربائي إلى نحو 724 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، وتوفر كاديلاك إسكاليد IQ 2026 خيارات شحن متطورة، حيث تدعم الشحن بالتيار المتردد AC بقدرة تصل إلى 22 كيلوواط، إضافة إلى دعم الشحن السريع بالتيار المستمر DC عبر نظام كهربائي بجهد 800 فولت.

وتعتمد السيارة على نظام تعليق هوائي متكيف يهدف إلى تعزيز مستويات الراحة والثبات، مع مجموعة متنوعة من أوضاع القيادة التي تشمل الوضع العادي والرياضي والثلجي ووضع السحب، إلى جانب وضع قابل للتخصيص ووضع Velocity Max المخصص للاستفادة من أقصى إمكانات الأداء.

كاديلاك إسكاليد IQ 2026

تسارع كاديلاك إسكاليد IQ 2026

على الرغم من أبعادها الضخمة ووزنها المرتفع نسبيًا، تتمكن السيارة من الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 4.7 ثانية فقط.

أسعار كاديلاك إسكاليد IQ 2026 في السعودية

تقدم كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026 في السوق السعودية ضمن فئة السيارات الكهربائية الفاخرة، حيث تبدأ الأسعار من 655,100 ريال، بينما تصل الفئات الأعلى تجهيزًا إلى 726,600 ريال.