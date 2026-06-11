بتصميم الكروس أوفر .. مواصفات كايي X3 موديل 2026 الجديدة

تعزز كايي الصينية حضورها في الأسواق العالمية عبر مجموعة متنوعة من الطرازات، وتأتي X3 كأصغر سيارة كروس أوفر ضمن تشكيلتها الحالية، ضمن موديلات 2026 فئة فلاج شيب.

محرك كايي X3 موديل 2026

تعتمد كايي X3 موديل 2026 على محرك بنزين سعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، وتبلغ القوة القصوى للمحرك 116 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 143 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي.

كايي X3

وتأتي السيارة كايي X3 موديل 2026 بمعدل استهلاك وقود يبلغ 16.3 كيلومترًا لكل لتر، كما تأتي بخزان وقود سعة 51 لترًا، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 165 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج إلى 13 ثانية للتسارع من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة.

أبعاد كايي X3 موديل 2026

تحمل كايي X3 أبعادًا تتماشى مع فئة الكروس أوفر المدمجة، حيث يبلغ طول السيارة 4,400 ملم، في حين يصل عرضها إلى 1,831 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1,653 ملم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,632 ملم، ويبلغ الوزن الفارغ للسيارة 1,346 كيلوجرامًا.

كايي X3

وحصلت السيارة كايي X3 موديل 2026 على عدد من العناصر الخارجية ضمن فئة الكروس أوفر، حيث تعتمد على منظومة إضاءة تعمل بتقنية LED، إلى جانب شبكة أمامية متعددة الفتحات، كما تأتي السيارة مزودة بجنوط رياضية.

كايي X3 موديل 2026 وأنظمة السلامة

تضم كايي X3 موديل 2026 مجموعة من أنظمة الأمان الأساسية، وتشمل التجهيزات نظام منع انغلاق المكابح ABS ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر بوسائد هوائية لحماية الركاب، إلى جانب حساسات ركن وكاميرا خلفية.

كايي X3

تجهيزات كايي X3 موديل 2026

تضم كايي X3 موديل 2026 شاشة عدادات قياس 7 بوصات، كما تتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة تتيح الوصول إلى الوظائف المختلفة بسهولة، وتحصل السيارة أيضًا على عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونوافذ كهربائية، ونظام تكييف هواء، بالإضافة إلى منظومة صوتية ترفيهية.