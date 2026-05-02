كايي تكشف الستار عن أرخص سيارة كهربائية.. بهذا السعر

كشفت كايي أوتو الصينية عن طرازها الكهربائي الجديد المقدم من النسخة Shiyue Max الشهيرة في الصين، ولكن تحت مسمى E‑Qute 04 Max، والتي تعتمد من الناحية الفنية على قدرات كهربائية بالكامل، إلى جانب تصميم الهاتشباك صغير الحجم.

تصميم كايي E‑Qute 04 Max

تعتمد السيارة كايي E‑Qute 04 Max على أبعاد صغيرة، حيث يبلغ طولها نحو 3.72 متر، مع عرض يصل إلى 1.70 متر وارتفاع يبلغ 1.61 متر، وتستند إلى قاعدة عجلات بطول 2.52 متر، ويبلغ وزن السيارة حوالي 1,115 كجم، مع تقديمها بمصابيح أمامية حادة الشكل، وتعتمد السيارة على عجلات بقياس 15 بوصة ذات مظهر رياضي عصري.

أداء كايي E‑Qute 04 Max

تأتي E-Qute 04 Max بمحرك كهربائي أمامي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 55 كيلوواط، أي ما يعادل نحو 74 حصانًا، وترتبط هذه المنظومة ببطارية من نوع LFP مقدمة من CATL بسعة 28.08 كيلوواط ساعة.

تقدم السيارة كايي E‑Qute 04 Max مدى قيادة يصل إلى 310 كيلومترات، بينما توفر السيارة إمكانية الشحن السريع باستخدام التيار المستمر، حيث يمكن رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80% خلال نحو نصف ساعة.

مقصورة وتجهيزات كايي E‑Qute 04 Max

تقدم السيارة كايي E‑Qute 04 Maxبيئة بسيطة تركز على الوظائف الأساسية، حيث تتوفر شاشة وسطية بقياس 12.8 بوصة للتحكم في النظام الترفيهي وبعض إعدادات السيارة، كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب نظام صوتي ومكيف هواء ونوافذ كهربائية، وتستوعب المقصورة عددًا يتراوح بين أربعة إلى خمسة ركاب.

سعر كايي سيارة E‑Qute 04 Max عالميًا

تقدم السيارة في السوق الصينية بسعر يبدأ من 47,900 وصولًا إلى 51,900 يوان، أي ما يعادل تقريبًا بين 7,000 و7,600 دولار أمريكي.